Torreense recibe a Celtic este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa. Es un partido raro de ubicar en el mapa para muchos hinchas escoceses, pero la Europa League tiene estas sorpresas: un equipo portugués de medio pelo le hace de local nada menos que al Celtic.
Los puntos valen doble en esta fase porque ninguno de los dos llega sobrado y la clasificación todavía se puede torcer para cualquier lado.
La actualidad de ambos equipos
El Torreense viene de dar una alegría grande, un 3-2 ante el Ararat que le permitió sumar de a tres en un grupo donde no era el candidato. Antes había caído con Ferencvaros y con Sunderland, pero ese triunfo lo dejó con 6 puntos y con el envión anímico necesario para recibir a un grande europeo sin la presión de jugarse todo.
El Celtic, en cambio, llega golpeado pese a haber ganado su último partido. Superó 3-2 al Beşiktaş, pero antes había perdido con Celta y con Benfica, y esos tropiezos lo tienen 32° con apenas 3 puntos, una ubicación que nadie en Glasgow esperaba a esta altura del torneo.
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Sudamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs
- Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs
- Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs
- Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs
- Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs
- Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs
- Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs
- Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs
- Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Torreense y Celtic se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Torreense suma 6 puntos en el torneo.
- Celtic suma 3 puntos en el torneo.