Torreense y Celtic se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Torreense recibe a Celtic este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa. Es un partido raro de ubicar en el mapa para muchos hinchas escoceses, pero la Europa League tiene estas sorpresas: un equipo portugués de medio pelo le hace de local nada menos que al Celtic.

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Los puntos valen doble en esta fase porque ninguno de los dos llega sobrado y la clasificación todavía se puede torcer para cualquier lado.

La actualidad de ambos equipos

El Torreense viene de dar una alegría grande, un 3-2 ante el Ararat que le permitió sumar de a tres en un grupo donde no era el candidato. Antes había caído con Ferencvaros y con Sunderland, pero ese triunfo lo dejó con 6 puntos y con el envión anímico necesario para recibir a un grande europeo sin la presión de jugarse todo.

El Celtic, en cambio, llega golpeado pese a haber ganado su último partido. Superó 3-2 al Beşiktaş, pero antes había perdido con Celta y con Benfica, y esos tropiezos lo tienen 32° con apenas 3 puntos, una ubicación que nadie en Glasgow esperaba a esta altura del torneo.

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Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 6

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Beşiktaş vs. Hapoel — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Celta vs. Bournemouth — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Marseille vs. Levski Sofia — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Olympiacos vs. Milan — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Zagreb vs. Leverkusen — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Viktoria vs. Benfica — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Red Bull vs. Ararat — jueves 26 de noviembre, 11:45 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Ferencvaros vs. NK Celje — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis