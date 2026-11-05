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Europa League

Celtic vs. Beşiktaş: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Europa League

Celtic y Beşiktaş se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Celtic Park, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Celtic vs. Beşiktaş, Europa League
Celtic vs. Beşiktaş, Europa League

Celtic recibe a Beşiktaş este jueves 5 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Celtic Park. El Celtic todavía no sumó un solo punto en esta Europa League y necesita cortar una racha que empieza a pesar. Beşiktaş, en cambio, llega como uno de los equipos más sólidos de la fase de liga.

Para los escoceses es casi una final anticipada: perder de nuevo los deja al borde de quedar afuera de cualquier pelea por los puestos de clasificación directa o repesca. Para los turcos es la chance de dar un golpe como visitante y meterse entre los mejores de la tabla general.

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La actualidad de ambos equipos

El local llega golpeado. Tres partidos, tres derrotas, y ninguna por margen chico: cayó con Celta, con Ferencvaros y goleado por Benfica. La última vez que jugó en su cancha de Europa League no le alcanzó para sostener la ventaja y terminó perdiendo. La presión en Celtic Park va a estar, porque el equipo está 35° de 36 y cada partido que pasa sin ganar complica más el objetivo.

Beşiktaş viene de otro planeta. Ganó sus dos primeros compromisos, incluida una goleada por 4-1 a Marseille de local, y el último fin de semana sacó un empate como visitante ante Crystal Palace que le permitió seguir invicto. Con 7 puntos está 8° y en zona de clasificación directa, algo que lo deja con margen para manejar el partido sin urgencias extremas.

Horario del partido

  • México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Lillestroem vs. Viktoria — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs
  • Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs
  • AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Celtic y Beşiktaş se enfrentan este jueves 5 de noviembre por la jornada 4 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Paramount+ y ViX.
  • Celtic suma 0 puntos en el torneo.
  • Beşiktaş suma 7 puntos en el torneo.
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