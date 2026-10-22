Dónde ver EN VIVO Juventus vs. Rennes por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Juventus recibe a Rennes este jueves 22 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League.
Juventus llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rennes tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Juventus viene de ganar 2-1 como visitante ante Celta. El equipo lidera la tabla con 6 puntos. Antes ganó 5-0 como local ante Nijmegen.
Rennes ganó 2-1 como local ante OFI Crete en la fecha anterior. Rennes está 13° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Sturm Graz.
Horario del partido
- México: 10:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN2, Disney+ Premium
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- Costa Rica: FOX+
- Guatemala: FOX+
- Panamá: TVMax, FOX+
- El Salvador: FOX+
- Honduras: FOX+
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
- Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
- Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Juventus suma 6 puntos tras vencer a Celta y Nijmegen.
- Rennes suma 4 puntos en el torneo.