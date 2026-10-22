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Dónde ver EN VIVO Juventus vs. Rennes por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Juventus vs. Rennes, Europa League
Juventus vs. Rennes, Europa League

Juventus recibe a Rennes este jueves 22 de octubre desde las 10:45 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League.

Juventus llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Rennes tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Juventus viene de ganar 2-1 como visitante ante Celta. El equipo lidera la tabla con 6 puntos. Antes ganó 5-0 como local ante Nijmegen.

Rennes ganó 2-1 como local ante OFI Crete en la fecha anterior. Rennes está 13° en la tabla con 4 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Sturm Graz.

Horario del partido

  • México: 10:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Juventus y Rennes se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Juventus suma 6 puntos tras vencer a Celta y Nijmegen.
  • Rennes suma 4 puntos en el torneo.
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