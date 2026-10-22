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Europa League

Lillestroem vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lillestroem vs. Real Sociedad, Europa League
Lillestroem vs. Real Sociedad, Europa League

Lillestroem recibe a Real Sociedad este jueves 22 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: los dos suman apenas un punto en lo que va de la fase de liga y necesitan reaccionar ya.

La tabla todavía está lejos de definirse, pero perder este partido complica seriamente las chances de meterse entre los puestos de clasificación directa.

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La actualidad de ambos equipos

El Lillestroem no pudo ganar en sus dos presentaciones: cayó como local ante Torreense y luego rescató un empate de visitante frente al Sparta. Con apenas un punto en dos fechas, está 22° de 36 equipos y necesita un triunfo para no quedar descolgado del pelotón que pelea por meterse en zona de playoffs.

La Real Sociedad tampoco encontró rumbo: después de perder como local contra el Bournemouth, igualó 1-1 como visitante ante el Union Saint-Gilloise. Es 23° con la misma cantidad de puntos que su rival de turno, y aunque llega como favorita, su floja arrancada en el torneo europeo obliga a cortar la racha cuanto antes.

Horario del partido

  • México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 10:45 hs
  • Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 13:00 hs
  • Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

En síntesis

  • Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre por la jornada 3 de la Europa League.
  • El partido se transmitirá por Paramount+ y DAZN.
  • Lillestroem suma 1 punto en el torneo.
  • Real Sociedad suma 1 punto en el torneo.
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