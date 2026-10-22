Lillestroem vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Europa League

Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lillestroem recibe a Real Sociedad este jueves 22 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: los dos suman apenas un punto en lo que va de la fase de liga y necesitan reaccionar ya.

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La tabla todavía está lejos de definirse, pero perder este partido complica seriamente las chances de meterse entre los puestos de clasificación directa.

La actualidad de ambos equipos

El Lillestroem no pudo ganar en sus dos presentaciones: cayó como local ante Torreense y luego rescató un empate de visitante frente al Sparta. Con apenas un punto en dos fechas, está 22° de 36 equipos y necesita un triunfo para no quedar descolgado del pelotón que pelea por meterse en zona de playoffs.

La Real Sociedad tampoco encontró rumbo: después de perder como local contra el Bournemouth, igualó 1-1 como visitante ante el Union Saint-Gilloise. Es 23° con la misma cantidad de puntos que su rival de turno, y aunque llega como favorita, su floja arrancada en el torneo europeo obliga a cortar la racha cuanto antes.

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Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Estados Unidos: Paramount+, DAZN

Paramount+, DAZN Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar Liga de Campeones 3

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Beşiktaş vs. Crystal Palace — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

En síntesis