Dónde ver EN VIVO Lillestroem vs. Viktoria por la jornada 4 de la Europa League: TV y streaming online

Lillestroem y Viktoria se enfrentan este jueves 5 de noviembre, en el Estadio Åråsen, por la jornada 4 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Lillestroem recibe a Viktoria este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Estadio Åråsen. Hay partidos que se juegan más por necesidad que por otra cosa, y este es uno de ellos: ninguno de los dos pudo ganar todavía en la fase de liga y la tabla empieza a quedarse chica para los dos.

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No hay mucho margen para seguir regalando puntos. El que gane se saca una mochila pesada de encima y mete presión en la pelea por meterse entre los puestos que dan continuidad en la Europa League.

La actualidad de ambos equipos

El Lillestroem llega golpeado después de una goleada durísima en su propia cancha ante Real Sociedad, un 0-6 que duele y que dejó heridas. Antes había rescatado un empate como visitante frente al Sparta, pero el arranque en la fase de liga lo tiene en el puesto 31 con apenas un punto en tres fechas.

El Viktoria no está mejor. Viene de caer 1-2 de local ante Levski Sofia y acumula tres derrotas al hilo, sin poder sumar todavía. Está 33° con cero unidades, y la sensación es que necesita reaccionar rápido antes de que la clasificación se le escape del todo.

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Horario del partido

México: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 6

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Levski Sofia vs. Jagiellonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Anderlecht vs. Red Bull — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Real Sociedad vs. Lyon — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Nijmegen vs. Omonia — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Crystal Palace vs. Hoffenheim — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Sparta vs. Bournemouth — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Milan vs. Ferencvaros — jueves 5 de noviembre, 11:45 hs

Torreense vs. Ararat — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Hapoel vs. OFI Crete — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Zagreb — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Benfica vs. Lech Poznan — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Sturm Graz vs. NK Celje — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celta vs. Union Saint-Gilloise — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Celtic vs. Beşiktaş — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

Leverkusen vs. Marseille — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

AZ Alkmaar vs. Juventus — jueves 5 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis