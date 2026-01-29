Es tendencia:
¿Por qué no juega Endrick en Lyon vs. PAOK por la UEFA Europa League 2025-26?

El delantero brasileño se ha convertido en la máxima figura del Olympique Lyon, pero no está en la lista de convocados para la última jornada de la Fase Liga.

Por Leandro Barraza

Endrick no jugó ningún partido de Europa League con Lyon
© @endrickEndrick no jugó ningún partido de Europa League con Lyon

Se avecina una intensa jornada de Europa League. Así como este miércoles se disputaron 18 partidos de Champions League en simultáneo, ahora llegó el turno del segundo certamen en orden de importancia de la UEFA con la misma cantidad de cotejos. Uno de ellos será Lyon vs. PAOK y ya hay una ausencia de peso confirmada.

Se trata de Endrick, atacante que llegó a Lyon cedido de Real Madrid y no ha hecho más que deslumbrar desde su arribo al conjunto francés. El surgido en Palmeiras marcó un triplete el último fin de semana ante Metz por Ligue 1 y ahora su salida del equipo para enfrentar a PAOK llamó la atención entre los aficionados. Sin embargo, hay un motivo.

Endrick posa con el balón luego de su triplete

Endrick posa con el balón luego de su triplete (@endrick)

¿Por qué Endrick no juega en Lyon vs. PAOK?

La razón por la cual Endrick no juega contra PAOK es la misma por la cual no ha disputado ningún partido de UEFA Europa League desde que fichó por Lyon: no está en la lista del equipo para la Fase Liga.

Al haber llegado al club con el certamen empezado, debe esperar a la próxima instancia para poder ser inscrito. Esto es algo que sucederá con seguridad, ya que Lyon está matemáticamente clasificado a los octavos de final (comparte la cima de la tabla con Aston Villa).

leandro barraza
Leandro Barraza
