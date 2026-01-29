Tras el desarrollo de la última jornada de la Fase de Liga, se conocieron a los equipos que serán parte de los Playoffs de la UEFA Europa League 2025-26. Los equipo que no pudieron entrar entre los ocho mejores de la tabla tendrán una segunda oportunidad para seguir en carrera. En este sentido, funciona como una ronda de 16avos de Final, en busca de ocho clasificados más.

A diferencia de otros torneos, en este caso los enfrentamientos no se conforman anticipadamente por normativa. Habrá un sorteo especial para definir los cruces de la siguiente fase. Los dieciséis clubes que sacaron boleto a Playoffs formarán parte del evento, esperando por descubrir cuál será su próximo contendiente en la competencia. El mismo tiene un sistema de desarrollo claro.

Bolillas del sorteo de Playoffs de la UEFA Europa League 2025-26:

En este desglose, los dieciséis equipos que clasificaron a los Playoffs, tendrán una bolilla a su nombre y conocerán su rival en el sorteo susodicho:

Genk (Bélgica) – 9° puesto.

(Bélgica) – 9° puesto. Bologna (Italia) – 10° puesto.

(Italia) – 10° puesto. Stuttgart (Alemania) – 11° puesto.

(Alemania) – 11° puesto. Ferencvarós (Hungría) – 12° puesto.

(Hungría) – 12° puesto. Nottingham Forest (Inglaterra) – 13° puesto.

(Inglaterra) – 13° puesto. Viktoria Plzen (República Checa) – 14° puesto.

(República Checa) – 14° puesto. Estrella Roja (Serbia) – 15° puesto.

(Serbia) – 15° puesto. Celta de Vigo (España) – 16° puesto.

(España) – 16° puesto. PAOK (Grecia) – 17° puesto.

(Grecia) – 17° puesto. Lille (Francia) – 18° puesto.

(Francia) – 18° puesto. Fenerbahce (Turquía) – 19° puesto.

(Turquía) – 19° puesto. Panathinaikos (Grecia) – 20° puesto.

(Grecia) – 20° puesto. Celtic (Escocia) – 21° puesto.

(Escocia) – 21° puesto. Ludogorets (Bulgaria) – 22° puesto.

(Bulgaria) – 22° puesto. Dinamo Zagreb (Croacia) – 23° puesto.

(Croacia) – 23° puesto. Brann (Noruega) – 24° puesto.

Formato del sorteo de Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26:

Los equipos serán separados en dos bombos de ocho según su posición: un grupo de ocho cabezas de serie (del 9° al 16°) y otro de ocho no cabezas de serie (17° al 24°). Sin embargo, no será el sistema tradicional donde cualquiera enfrenta a cualquiera según salga la bolilla. Los equipos mejor posicionados tendrán una ventaja deportiva y se medirán contra los peor posicionados.

Además de los bombos, los clubes serán agrupados de a dos con el más cercano y tendrán sólo dos rivales posibles. Tomemos un ejemplo para comprender mejor este aspecto: el 9° y el 10° (Genk y Bologna) se verán las caras ante el 23° y 24° (Dinamo Zagreb y Brann). Los belgas irán ante los croatas o noruegos, mientras que los italianos contra el equipo que no enfrenten los de Bélgica.

Los posibles cruces de Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26:

De acuerdo a la reglamentación del sorteo, de aquí saldrán los enfrentamientos de dieciseisavos de la Champions League:

Genk/Bologna vs. Dinamo Zagreb/Brann

Dinamo Zagreb/Brann Stuttgart/Ferencvaros vs. Celtic/Ludogorets

Celtic/Ludogorets Nottingham Forest/Viktoria Plzen vs. Fenerbahce/Panathinaikos

Fenerbahce/Panathinaikos Estrella Roja/Celta de Vigo vs. PAOK/Lille

De cada emparejamiento se conformarán dos enfrentamientos: en el primer caso, Genk vs. Dinamo Zagreb y Bologna vs. Brann, o Genk vs. Brann y Bologna vs. Dinamo Zagreb. Y así sucesivamente en cada una de las llaves. Serán ocho series que definirán ocho clasificados a Octavos de Final.

Fecha y hora del sorteo de Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26:

El evento donde se definirán las series de dieciseisavos se llevará a cabo este viernes 30 de enero, con sede en el House of European Football de Nyon (Suiza). El mismo dará comienzo a partir de las 6.00 horas (Ciudad de México). Un horario temprano para seguir el sorteo de esta nueva instancia del certamen europeo.

Dónde ver el sorteo de Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26:

En televisión en México, la transmisión del sorteo estará a cargo de las señales de TNT y HBO Max, con los derechos exclusivos para pasar el evento por TV. Además, en el país se podrá sintonizar en forma online, vía streaming, por medio de la plataforma FOX One. También la propia organización pondrá a disposición una pantalla para quienes no pueden seguirlo por las otras: UEFA TV.