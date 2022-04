Helmut Marko, nuevamente, encendió la polémica con sus controversiales declaraciones. En esta ocasión, intentó agrandar a Red Bull Racing y despreciar a Ferrari, su máximo competidor por el título, pero cometió un error imperdonable. Le hizo un vacío insólito a Sergio Pérez, el piloto mexicano que está realizando un enorme trabajo en esta temporada de Formula 1 y siempre es víctima de sus críticas.

"En términos de números, parecíamos estar muy por detrás de Ferrari, pero siempre supimos que teníamos la velocidad y que podíamos alcanzarlos. Todo funcionó en Imola y Ferrari comete errores bajo presión", apuntó con contundencia el asesor de la escudería austríaca. Cabe resaltar que en el Gran Premio de Emilia-Romaña, Max Verstappen y Pérez le descontaron una gran cantidad de puntos a Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Más adelante continuó: "(Charles) Leclerc aún no tiene el título, está todo muy próximo. Si seguimos haciendo que Ferrari llegue al límite, las cosas no siempre les irán bien. Con nuestras actualizaciones, si el equilibrio es correcto, los neumáticos no hacen graining, etc., Max (Verstappen) puede sacar todo del coche, pero aún hay que mejorar". Pero, ¿cómo? ¿Y Checo?

El conductor mexicano está solamente 5 unidades por detrás del neerlandés en la tabla de pilotos, y ha mostrado un rendimiento bastante similar en estas primeras cuatro fechas. Sin embargo, a la hora de hablar de alguien que le pueda pelear el campeonato al monegasco, Helmut Marko ni siquiera se acordó de nombrar a Sergio Pérez. Esto, obviamente, no pasó para nada desapercibido y generó distintas críticas en redes sociales hacia el directivo.

Helmut Marko ve a Red Bull sobre Ferrari

"Aún quedan muchas carreras por delante, pero no creo que Ferrari pueda igualar nuestro ritmo de desarrollo del coche. Pero es una lucha deportiva y amistosa entre nosotros y Ferrari. Y esta vez espero que el título no se decida en la última carrera", sentenció el asesor de Red Bull Racing, quien claramente se ve superior a la escudería italiana que está dando la nota en este 2022.