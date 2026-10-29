En esta nota podrás encontrar un informe sobre el circuito que albergará este nuevo GP del calendario.

Nuestro país se viste de gala este fin de semana para recibir el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, un evento que tendrá repercusión en todo el planeta. La próxima parada del calendario de la Fórmula 1 es en la capital, con todo preparado para albergar a los mejores pilotos del mundo. Una cita muy especial para la nación.

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Este espectáculo deportivo regresa a un escenario ya tradicional en esta categoría del automovilismo: el Autódromo Hermanos Rodríguez. Localizado al este de la Ciudad de México, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, tiene como dirección a Viaducto Río de la Piedad s/n. El mismo se encuentra en la alcaldía Iztacalco.

Se trata de uno de los circuitos más especiales de la Fórmula 1, ya que una sección atraviesa el estadio del antiguo Foro Sol, la imagen más icónica del Gran Premio. Allí, miles de aficionados pueden observar los monoplazas desde las gradas desde muy, muy cerca, viviendo uno de los ambientes más intensos de la temporada.

El lugar más emblemático del Autódromo Hermanos Rodríguez [Foto: Getty]

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Esta pista de la continuidad de la acción en la Fórmula 1 cuenta con una longitud de 4,304 kilómetros y contempla 71 vueltas. En total, los pilotos correrán una distancia de 305,354 km. Combina una recta principal muy extensa, de más de 800 metros de largo, con curvas técnicas y la sección donde está el mencionado ex Foro Sol.

El Autódromo Hermanos Rodríguez comenzó a recibir carreras de F1 en el año ¡1962!, hace más de medio siglo. No obstante, el primer Gran Premio puntuable para el Campeonato Mundial se llevó a cabo en 1963. El circuito se inauguró en 1959 y se llamaba “Magdalena Mixhuca”, hasta ser renombrado con el actual en el año 1973.

El nombre “Hermanos Rodríguez” hace referencia a Pedro y Ricardo Rodríguez de la Vega, a modo de homenaje a dos pilotos mexicanos que compitieron en la Fórmula 1. En ambos casos, fallecieron por trágicos accidentes durante la actividad: Ricardo a los 20 años en una práctica en la curva Peraltada de este circuito, y Pedro a los 32 años en una carrera de autos deportivos en Alemania.