El primer entrenamiento del día tendrá la presencia del mexicano pero no de su colega de Cadillac. ¿Qué pasó?

Tras un fin de semana para el olvido en Estados Unidos, Cadillac aspira a cambiar la imagen y repuntar este fin de semana, cuando sus pilotos principales vuelvan a la acción. Por contar con el único mexicano de la parrilla, esta escudería sentirá de una manera muy especial su participación en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026.

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La última carrera dejó a uno de los corredores del equipo abandonando la carrera y al otro último entre los que pudieron terminarla. Por eso, de principio a fin esperan mejoras en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se celebrará este GP de México 2026. Sin embargo, de entrada aparecerán algunas sorpresas en la escudería.

Este viernes, se estrenarán en el regreso a CDMX con una novedad: Checo Pérez disputará la Práctica 1 pero no así Valtteri Bottas. Al revisar los pilotos que competirían en esta primera sesión de entrenamiento, muchos fanáticos se vieron descolocados con la noticia. No obstante, no hay que alarmarse por la ausencia del finlandés.

En este caso, Sergio Pérez podrá participar de la Práctica Libre 1 ya que cumplió con las oportunidades obligatorias de su auto para el ‘rookie’. El reglamento de Fórmula 1 impone a los equipos que ceda cada uno de sus coches dos veces por temporada al piloto novato para que tenga su chance. El mexicano lo hizo incluso en tres ocasiones.

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Al mismo tiempo, a su compañero no le quedó opción en este GP de México 2026: el finlandés sólo había cedido su auto una vez y le faltaba dejar su lugar una más. Por ello, Valtteri Bottas observará la FP1 desde afuera, mientras Checo Pérez sí podrá comenzar a probar la pista de cara al resto del fin de semana de la Fórmula 1.

Pérez y Bottas, los pilotos principales de Cadillac [Foto: Getty]

Ante esta situación, el joven Colton Herta acompañará a ‘Checo’ en la FP1, ocupando el lugar de Bottas. Con esta inclusión, Cadillac también busca que Herta consiga los puntos que le faltan para alcanzar los 40 de superlicencia: si llega, podrá competir como piloto titular en la Fórmula 1. Será otra buena prueba para el rookie.

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Dejando de lado lo estrictamente normativo, Valtteri Bottas estuvo enfermo este jueves y no pudo estar en las actividades de prensa. Más allá de eso, Cadillac confirmó que el experimentado podrá participar de la Práctica Libre 2 del viernes, así como del resto del GP de México 2026. La FP1 comenzará a partir de las 12.30 hora CDMX.