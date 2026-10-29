El argentino tendrá un sustituto muy particular en la primera práctica de Ciudad de México.

Este viernes, Alpine realizará un enroque de pilotos en la FP1 cuando arranquen las pruebas de los equipos con vistas al Gran Premio de la Ciudad de México 2026. La escudería francesa tendrá un debutante en su primer dúo del fin de semana para afrontar la práctica libre inicial que se celebrará en horas del mediodía.

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En la Práctica 1 del GP de México 2026, el argentino Franco Colapinto le dejará su lugar al italiano Gabriele Mini, una de las futuras promesas del automovilismo mundial. El juvenil será el reemplazo del segundo piloto de Alpine y estará junto a Pierre Gasly en la primera sesión de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Gabriele Mini nació en Palermo (Sicilia) en el año 2005, tiene 21 años, dos menos que Franco Colapinto, y forma parte de la Alpine Academy desde el año 2023. Es el gran talento emergente del equipo francés de la Fórmula 1, y lo vienen puliendo desde hace rato para que en un futuro los represente en la máxima categoría.

Gabriele Mini, la ‘joya’ que se guarda Alpine [Foto: Getty]

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Actualmente, Gabriele Mini compite en la Fórmula 2, donde se ubica cuarto en el campeonato de pilotos. Empezó en la Fórmula 4, donde fue campeón en su primera temporada y luego pasó por Fórmula 3 donde llegó a ser subcampeón. En la F2 primero terminó decimotercero la temporada pasada y hoy ya se acomodó mucho mejor.

Para Gabriele Mini, este viernes será su estreno oficial en un fin de semana de la Fórmula 1. Eso sí, previamente ya manejó el Alpine A525, el monoplaza de Alpine del año anterior de la F1, y se preparó en el simulador de la escudería en Enstone. Su ‘debut’ en el GP de México 2026 será en lo que refiere a las exigencias y los procedimientos de un Gran Premio.

¿Por qué Gabriele Mini reemplaza a Franco Colapinto en el GP de México 2026?

El italiano sólo ocupará el lugar del argentino durante la FP1. En la FP2 retomará su puesto el sudamericano. La inclusión de Mini parte de una necesidad de cumplir con el reglamento de la Fórmula 1. Este establece que los equipos deben darle chances a sus novatos en las prácticas libres, y al auto de Colapinto le faltaba prestárselo una vez más esta temporada.