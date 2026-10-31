Cuando no estaba en los planes de nadie en la previa, el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 tendrá… ¡un debutante! Sí, este fin de semana de la categoría de elite del automovilismo contará con una cara inédita, no solo en la temporada sino desde siempre. Los fanáticos descubrirán a un nuevo piloto en la Fórmula 1.

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Antes de la Práctica Libre 3 de este sábado, Haas confirmó la baja para todo el circuito de Esteban Ocon. El corredor francés se perderá lo que resta del GP de México 2026, por motivos que la escudería por el momento optó por no revelar. Uno de los habituales competidores de la F1 dejará su lugar a un nombre poco conocido.

En reemplazo de Esteban Ocon, Haas ya reveló que Ryo Hirakawa se subirá al monoplaza en la FP3 y la Clasificación de este sábado, y también en la carrera de mañana. Será su primera participación oficial en la Fórmula 1, y su involucramiento en el Gran Premio de México dejará un suceso que no nos tiene acostumbrados.

Ryo Hirakawa, la carta sorpresa de Haas [Foto: Getty]

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Ryo Hirakawa, que ocupará el lugar de Esteban Ocon, es un corredor japonés que se estrenará en F1 a sus ¡32 años de edad! El asiático nació en Hiroshima en marzo del año 1994. Con toda su experiencia (aunque no en la máxima categoría) será el compañero de Oliver Bearman representando a Haas Team en el GP de México 2026.

Aunque para el público general su nombre puede resultar desconocido, tiene una trayectoria importante, que construyó en otras categorías del automovilismo. A difertencia de otros pilotos, que llegan a la F1 tras recorrer las divisiones juveniles europeas, Ryo Hirakawa hizo gran parte de su carrera en Japón, su país natal. Allí comenzó todo.

Entre los principales logros de su carrera, Ryo Hirakawa ganó dos veces el Mundial de Resistencia y conquistó las 24 Horas de Le Mans. Para un circuito tan exigente como el Gran Premio de México -especialmente por el problema de la altitud- su capacidad física será clave. Y el japonés tiene experiencia de sobra en ese sentido.

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Dentro de lo que es la Fórmula 1, el asiático fue piloto de reserva en McLaren y Alpine en años anteriores, pero no tuvo la chance de manejar en un GP. A Haas, Ryo Hirakawa llegó gracias a su vínculo deportivo con Toyota Gazoo Racing. Le había tocado estar en algunas sesiones de FP1, pero con la baja de Ocon tendrá su debut esperado en un Gran Premio. ¡Mucha suerte para él!