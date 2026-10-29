El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 representa uno de los más distintivos circuitos con los que cuenta la temporada oficial de la Fórmula 1. Las características del ambiente tendrán incidencia directa en la competencia del fin de semana, invitando también a la incertidumbre. Todo puede suceder en la capital tricolor.

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La singularidad más destacada de este escenario tiene que ver con la altitud: CDMX está situada a unos 2.240 metros sobre el nivel del mar. Así como ocurre en el futbol con el mítico Estadio Azteca, en la Fórmula 1 también se siente este contexto en el autódromo Hermanos Rodríguez. Los fans lo perciben pero mucho más los pilotos.

Cuando hay altitud, hay menos oxígeno. Y esto representa un problema en el automovilismo de elite durante el GP de México: los motores necesitan oxígeno para generar potencia, y sin oxígeno los turbos tienen que trabajar más para compensar esa falta de aire. A los motores de los monoplazas les afecta seriamente esta inclemencia climática del lugar.

Otra consecuencia de la altitud de Ciudad de México es que el aire es menos denso. Por esta menor densidad del aire, los alerones generan menos agarre y a los autos les cuesta más doblar rápido. Dependiendo la estructura de cada monoplaza, varios pilotos podrían sufrir serios inconvenientes durante este nuevo Gran Premio de la F1.

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Este último factor tiene también su lado ‘positivo’: a menor densidad del aire, también mayor resistencia. Así, esta condición les permite alcanzar velocidades muy altas en las rectas. Todo se encamina a un fin de semana donde pueden surgir numerosos imprevistos a los que los pilotos tendrán que ir superponiéndose para sobrevivir.

El GP de México siempre despierta atractivo [Foto: Getty]

Ahora, si uno se pregunta “¿Y a quién le viene mejor este circuito y su altitud?” La respuesta sería: a aquel con turbos más eficientes, mejor refrigeración y una aerodinámica que conserve el agarre a pesar del aire menos denso. El GP de México 2026 será traicionero: un equipo que domina en otras pistas puede tener más dificultades en esta.

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En todo este rato hemos hablado de los autos, ¡pero también están los corredores! Ciudad de México es un desafío físico para los pilotos, no solo mecánico. Ellos sufren los efectos de la altitud. Al haber menos oxígeno, su cuerpo debe trabajar más para mantener el esfuerzo físico toda la carrera. Y son deportistas que pasan dos horas sometidos a temperaturas altas y enormes fuerzas G. ¿Quién saldrá ‘airoso’ en la edición 2026?