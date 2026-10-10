Max Verstappen continúa dominando en el Gran Premio de Singapur y se quedó con la pole de la clasificación para la carrera.

Este sábado se completó el segundo día del Gran Premio de Singapur. En un fin de semana de Fórmula 1 con una sola práctica y una sprint, Max Verstappen fue quien se llevó la pole en el circuito callejero del país asiático. El piloto neerlandés viene siendo el piloto más protagonista en Singapur.

Publicidad

Charles Leclerc (Ferrari) quedó segundo en la clasificación y la largada entre el neerlandés y el monegasco va a estar interesante para la carrera de este domingo. Lewis Hamilton (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes) estarán en la segunda fila del Gran Premio de Singapur.

Resultado de la clasificación del GP de Singapur 2026

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hulkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Checo Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Isack Hadjar (Red Bull)

Orden de eliminación de la clasificación del GP de Singapur 2026

Q1:

Fernando Alonso (Aston Martin)

Alex Albon (Williams)

Lance Stroll (Aston Martin)

Checo Pérez (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Isack Hadjar (Red Bull)

Publicidad

Q2:

Nico Hulkenberg (Audi)

Oliver Bearman (Haas)

Esteban Ocon (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Franco Colapinto (Alpine)

Q3: