En la previa del GP que se aproxima, un repaso por todos los que tocaron la gloria en este circuito moderno.

Desde este jueves llega una nueva edición del Gran Premio de Azerbaiyán, uno de los circuitos más atrapantes y que más gusta entre los admiradores de la Fórmula 1. Los mejores pilotos del planeta reanudan su participación en el Campeonato Mundial con un fin de semana desafiante en Bakú 2026, y nadie querrá perdérselo.

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Hasta el momento, se han celebrado “ocho ediciones y una” de este circuito particular. En 2016 se corrió por primera vez en Bakú, pero allí se llama “Gran Premio de Europa”. Desde 2017 en adelante cambió la denominación y quedó fija la sede como “Gran Premio de Azerbaiyán”. En este 2026, entonces, será la décima vez que se hará aquí.

¿Quién fue el último ganador del Gran Premio de Azerbaiyán?

La pasada edición del GP de Azerbaiyán fue conquistada por Max Verstappen, con el corredor neerlandés representando a Red Bull Racing. El británico George Russell (de Mercedes) y el español Carlos Sainz (Williams Racing) completaron el podio en el segundo y tercer lugar respectivamente. Los tres volverán a competir en este Bakú 2026.

Max y el festejo en el último GP de Azerbaiyán [Foto: Getty]

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¿Quién es el máximo ganador del Gran Premio de Azerbaiyán?

Desde su primera edición, Sergio Checo Pérez y Max Verstappen son los que más ganaron en este circuito de Bakú, con dos victorias para el mexicano y dos para el neerlandés. Pérez lo consiguió en 2021 y 2023, mientras que Verstappen lo hizo en 2022 y 2025, con la curiosidad de que ambos lo hicieron compitiendo para Red Bull Racing.

Todos los ganadores del Gran Premio de Azerbaiyán antes de Bakú 2026:

Estos son los nueve vencedores de las ediciones previas del circuito de Bakú, repartidas entre sólo tres escuderías diferentes de la Fórmula 1:

Nico Rosberg (Mercedes) – GP de Europa 2016.

Daniel Ricciardo (Red Bull) – GP de Azerbaiyán 2017.

Lewis Hamilton (Mercedes) – GP de Azerbaiyán 2018.

Valtteri Bottas (Mercedes) – GP de Azerbaiyán 2019.

Sergio Pérez (Red Bull) – GP de Azerbaiyán 2021.

Max Verstappen (Red Bull) – GP de Azerbaiyán 2022.

Sergio Pérez (Red Bull) – GP de Azerbaiyán 2023.

Oscar Piastri (McLaren) – GP de Azerbaiyán 2024.

Max Verstappen (Red Bull) – GP de Azerbaiyán 2025.