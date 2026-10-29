Los pilotos principales de Red Bull y Mercedes no estarán en la primera sesión de pruebas. El motivo.

La Práctica Libre 1 dará inicio formal al fin de semana en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026. Los corredores saldrán a empezar a hacer un reconocimiento del terreno y revisar cómo se sienten con sus monoplazas sobre él. Aquí no importa quién es el más rápido, sino cómo cada uno responde por primera vez a la pista.

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Entre los pilotos que participarán de esta Práctica 1 que abrirá el viernes, se destacará la ausencia de Max Verstappen y George Russell. Los automovilistas principales de Red Bull y Mercedes respectivamente no participarán de esta primera tanda de entrenamientos. Aparecerán otros nombres en sus lugares manejando en el circuito.

Lo que le sucede al neerlandés y al británico no es excepcional, sino una tendencia más general. La Fórmula 1 obliga a los equipos a darle oportunidades a sus ‘rookies’ en los entrenamientos libres. No es que los pilotos titulares estén castigados o tengan algún impedimento para participar, sino que deben dejarle lugar a los jóvenes.

La normativa de la F1 establece que cada equipo debe completar cuatro sesiones de FP1 con novatos durante la temporada, dos por cada auto de la escudería. En el caso de Max Verstappen y George Russell, ni Red Bull ni Mercedes habían completado ese piso mínimo que exige la categoría para con sus rookies.

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Con permitirles utilizar el coche en la Práctica 1, las escuderías automáticamente cumplen con lo que exige la regla. Por ese motivo, tanto Verstappen como Russell regresarán en la Práctica 2. Luego, competirán normalmente en la Práctica Libre 3, en la Clasificación y finalmente en la carrera, buscando sumar nuevos puntos.

Verstappen y Russell esperarán su turno [Foto: Getty]

En la Práctica 1 de este GP de México 2026, habrá ¡10 reemplazos! en total para cumplir con lo que demanda el reglamento de la Fórmula 1 para con los novatos:

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