Max vs. 100: fecha, hora y dónde ver por TV el desafío de Verstappen en Silverstone

El tetracampeón de la Fórmula 1 regresa a los karts para intentar superar a 100 pilotos desde el fondo de la parrilla.

La Fórmula 1 no tendrá actividad esta semana, pero Max Verstappen sí competirá en una carrera. Más precisamente, Red Bull organizó un desafío de karts llamado ‘Max vs. 100’ y el mismo se desarrollará en el emblemático circuito de Silverstone, en Reino Unido.

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El desafío consiste en poner a Verstappen al fondo de un pelotón de 100 pilotos que entre los cuales habrá creadores de contenido, deportistas de otras disciplinas y hasta aficionados. Una vez que Max supere a un corredor, este deberá abandonar la pista automáticamente, pero hay algunos detalles que son importantes de repasar.

Poster del evento Max vs. 100 (Foto: Redbull.com)

La carrera será a 30 vueltas y será en un circuito adaptado para poder contar con tantos karts en pista. Además, los 100 pilotos clasificarán a una sola vuelta para definir los lugares de partida y Verstappen podrá comunicarse ellos por radio (los diálogos se escucharán en vivo).

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Por otro lado, cada piloto podrá utilizar un atajo durante la primera mitad de la carrera para recuperar terreno cuando Max Verstappen se acerque, mientras que el neerlandés recién tendrá la posibilidad de utilizar su atajo después de la vuelta 15.

Fecha y hora del evento ‘Max vs. 100’

El desafío de Red Bull será el miércoles 16 de septiembre en Silverston y a continuación te mostramos el horario de incio según cada país.

México, Costa Rica, Guatemala : 11:00hs

: 11:00hs Perú, Colombia, Ecuador : 12:00 hs

: 12:00 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 13:00 hs

: 13:00 hs Argentina, Uruguay: 14:00 hs

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Dónde ver EN VIVO ‘Max vs. 100’

El evento ‘Max vs. 100’ se podrá ver en todo el mundo a través de Disney+. Asimismo, en Estados Unidos también se puede sintonizar con la aplicación de ESPN para los suscriptores de ESPN Unlimited.

¿Qué dijo Max Verstappen sobre el desafío?

“En los karts se aprenden todos los fundamentos: salidas, defensa, adelantamientos. Por supuesto, pasé una gran parte de mi vida en el karting, así que siempre es un placer volver”, aseguró Verstappen en declaraciones oficiales para Red Bull.

Por otro lado, al ser preguntado por lo que espera de la carrera, la respuesta de Verstappen fue: “Simplemente ver cómo se desarrolla la carnicería ante mis ojos“. ¿Podrá vencer a todos?