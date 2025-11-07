Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1

El Gran Premio de Brasil 2025 está oficialmente en marcha. Este viernes se llevó a cabo la Práctica Libre 1 en Interlagos y Lando Norris marcó el mejor tiempo en las únicas pruebas que tendrá el fin de semana. A partir de ahora, los pilotos se jugarán cosas importantes, empezando por la sprint qualy que se disputará en la segunda sesión del día.

El día comenzó con Franco Colapinto como protagonista por el anuncio de su renovación con Alpine para 2026. Sin embargo, el piloto argentino no consiguió un buen resultado en la FP1: terminó 16, aunque por encima de otras figuras como Max Verstappen, Charles Leclerc o Lewis Hamilton.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Brasil 2025:

Lando Norris (McLaren) – 1:09.975 Oscar Piastri (McLaren) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Yuki Tsunoda (Red Bull)

Oscar Piastri en Interlagos (GETTY IMAGES)

El cronograma del Gran Premio de Brasil 2025

Práctica Libre 1: COMPLETADA

Sprint qualy: viernes 7 de noviembre | 12:30 hs (CDMX)

Carrera sprint: sábado 8 de noviembre | 08:00 hs (CDMX)

Clasificación: sábado 8 de noviembre | 12:00 hs (CDMX)

Carrera: domingo 9 de noviembre | 11:00 hs (CDMX)