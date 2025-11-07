¿A qué hora es la sprint qualy del Grran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1?

Este viernes comienza oficialmente la actividad en el Gran Premio de Brasil 2025. El fin de semana de Interlagos promete ser emocionante no solo por el pronóstico de lluvia, sino también porque es una de las seis citas del calendario que cuenta con carrera sprint.

Publicidad

Publicidad

Esto hace que el cronograma se modifique considerablemente. A diferencia de la mayoría de los Grandes Premios, cuando es una jornada con sprint solo hay una Práctica Libre los viernes y en la segunda sesión del día ya se empiezan a disputar cosas importantes, puntualmente la sprint qualy (también conocida como sprint shootout).

Carrera del Gran Premio de Brasil 2025 (GETTY IMAGES)

El ganador de la última carrera Sprint fue Lando Norris (McLaren), actual líder del campeonato. El británico dio un paso al frente en México y tomó la cima de la tabla de posiciones, pero lo siguen de cerca Oscar Piastri (a 1 punto) y Max Verstappen (a 36 puntos).

Publicidad

Publicidad

Horario de la sprint qualy del GP de Brasil según cada país

México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica – 12:30 hs

Colombia, Ecuador, Perú, Panamá – 13:30 hs

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia – 14:30 hs

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile – 15:30 hs

España – 19:30 hs

Encuesta¿Qué piloto conseguirá la pole en la sprint qualy del GP de Brasil 2025? ¿Qué piloto conseguirá la pole en la sprint qualy del GP de Brasil 2025? YA VOTARON 0 PERSONAS