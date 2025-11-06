Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¿Habrá lluvia en Interlagos durante el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1?

El clima juega un factor clave en esta carrera y ya se conoce el pronóstico para el fin de semana en San Pablo.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Lluvia en el circuito del Gran Premio de Brasil 2025
© GETTY IMAGESLluvia en el circuito del Gran Premio de Brasil 2025

El Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 comenzará a disputarse a partir de este viernes 7 de noviembre en Interlagos. Esta emblemática cita del calendario cuenta con carrera sprint y la lluvia promete ser protagonista al igual que en 2024, cuando Max Verstappen remontó desde el puesto 17 hasta la victoria para quedar a un paso de su cuarto campeonato del mundo.

Publicidad

El neerlandés de Red Bull Racing es un especialista en pista mojada y se relame de cara a esta semana. Max está a solo 36 puntos del líder -Lando Norris- y es el favorito para salir victorioso en las dos carreras de San Pablo. A continuación, conoce el pronóstico meteorológico detallado para el Gran Premio de Brasil.

Pronóstico meteorológico para el fin de semana del GP de Brasil

  • Viernes: 40% – Seco por la mañana con probabilidades de lluvias crecientes en la tarde.
  • Sábado: 80% – Altas probabilidades de lluvias con truenos por la mañana. Disminución por la tarde con ráfagas de hasta 75 km/h.
  • Domingo: 20% – Nublado con probabilidades de lluvia ligera hasta el mediodía.

Cuántos puntos otorga la carrera Sprint de la Fórmula 1

A diferencia de la carrera principal, el ganador de la carrera Sprint obtiene 8 puntos y solamente suman los primeros ocho pilotos (en vez de 10). El desglose es:

Publicidad
  • 1°: 8 puntos
  • 2°: 7 puntos
  • 3°: 6 puntos
  • 4°: 5 puntos
  • 5°: 4 puntos
  • 6°: 3 puntos
  • 7°: 2 puntos
  • 8°: 1 punto
¿A qué hora se corre el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1?

ver también

¿A qué hora se corre el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1?

En síntesis

  • El Gran Premio de Brasil 2025 de F1 comienza el viernes 7 de noviembre en Interlagos.
  • La probabilidad de lluvia para el sábado es del 80% con ráfagas de hasta 75 km/h.
  • Max Verstappen, a 36 puntos del líder, ganó en 2024 saliendo desde el puesto 17.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
La grave acusación de Piero Quispe a la directiva de Pumas tras su salida de México
Pumas de la UNAM

La grave acusación de Piero Quispe a la directiva de Pumas tras su salida de México

El boxeo recibió una durísima crítica de un excampeón del mundo: "Todo circo"
Boxeo

El boxeo recibió una durísima crítica de un excampeón del mundo: "Todo circo"

Ni Schumacher ni Senna: este es el piloto más completo de la F1 según Hamilton
FÓRMULA 1

Ni Schumacher ni Senna: este es el piloto más completo de la F1 según Hamilton

La sugerencia de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez para que relance su carrera
Boxeo

La sugerencia de Juan Manuel Márquez a Canelo Álvarez para que relance su carrera

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo