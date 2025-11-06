¿Habrá lluvia en Interlagos durante el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1?

El Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1 comenzará a disputarse a partir de este viernes 7 de noviembre en Interlagos. Esta emblemática cita del calendario cuenta con carrera sprint y la lluvia promete ser protagonista al igual que en 2024, cuando Max Verstappen remontó desde el puesto 17 hasta la victoria para quedar a un paso de su cuarto campeonato del mundo.
El neerlandés de Red Bull Racing es un especialista en pista mojada y se relame de cara a esta semana. Max está a solo 36 puntos del líder -Lando Norris- y es el favorito para salir victorioso en las dos carreras de San Pablo. A continuación, conoce el pronóstico meteorológico detallado para el Gran Premio de Brasil.
Pronóstico meteorológico para el fin de semana del GP de Brasil
- Viernes: 40% – Seco por la mañana con probabilidades de lluvias crecientes en la tarde.
- Sábado: 80% – Altas probabilidades de lluvias con truenos por la mañana. Disminución por la tarde con ráfagas de hasta 75 km/h.
- Domingo: 20% – Nublado con probabilidades de lluvia ligera hasta el mediodía.
Cuántos puntos otorga la carrera Sprint de la Fórmula 1
A diferencia de la carrera principal, el ganador de la carrera Sprint obtiene 8 puntos y solamente suman los primeros ocho pilotos (en vez de 10). El desglose es:
- 1°: 8 puntos
- 2°: 7 puntos
- 3°: 6 puntos
- 4°: 5 puntos
- 5°: 4 puntos
- 6°: 3 puntos
- 7°: 2 puntos
- 8°: 1 punto
ver también
¿A qué hora se corre el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1?
En síntesis
- El Gran Premio de Brasil 2025 de F1 comienza el viernes 7 de noviembre en Interlagos.
- La probabilidad de lluvia para el sábado es del 80% con ráfagas de hasta 75 km/h.
- Max Verstappen, a 36 puntos del líder, ganó en 2024 saliendo desde el puesto 17.