Este domingo terminó la Jornada 3 de la Liga MX Femenil por el Clausura 2026 con el partido entre Chivas y Santos Laguna; el equipo rojiblanco se impuso con un marcador de 1-0 ante las de Torreón sumando así su segunda victoria en lo que va del torneo, mientras que las Guerreras tienen ya tres derrotas consecutivas. Así el Rebaño queda en el lugar 6 de la tabla con 7 puntos y sus rivales en 14 sin poder sumar.

Pumas le pone el alto a Mazatlán Femenil

Sin embargo, uno de los partidos que llamaron la atención fue el Pumas vs Mazatlán, ya que las Cañoneras venían de dos victorias y fueron las universitarias quienes en C.U. les pusieron el alto tras un 3-0. Ahora las auriazules están en cuarto lugar con 7 puntos, mientras que las de Sinaloa se quedan en 9 con 6 unidades. Aún así, la goleadora del torneo sigue siendo Angelina Hix con 5 tantos.

Por su parte, Cruz Azul se impuso 1-0 ante Pachuca, dejando a las Tuzas en el lugar 7 con 6 unidades y las celestes en el quinto puesto con 7 puntos. Atlas no puedo en casa ante Xolas y quedaron con un 1-2 a favor de las Perrísimas, quienes se ubican en el lugar 11 de la tabla con 4 puntos, mientra que las rojinegras siguen sin sumar en el posición 16.

Juárez FC derrotó a Atlético de San Luis por la mínima dejando a las Bravas en octavo lugar con 6 unidades y las potosinas se quedan en el 12 con sólo 1 punto. La sorpresa fue el resultado de León vs Tigres, las Amazonas empataron 1-1 y extrañamente están en el sitio 10 de la tabla con 4 puntos, aunque con un partido menos, mientras que las esmeraldas ocupan el 13 con un punto.

Los últimos tres juegos fueron entre Puebla y Toluca con la victoria de 0-1 para las Diablas; una goleada de 6-0 de América Femenil sobre Necaxa; y un 0-1 de Querétaro vs Rayadas que mantiene a las regiomontanas en el primer lugar de la tabla general con 9 puntos. Por su parte, las del Estado de México se quedan en segundo con la misma cantidad de unidades.

Se viene la fecha doble

América es tercero con 7 puntos, Puebla 15 sin poder sumar al igual que Querétaro y Necaxa que están en el 16 y 17, respectivamente sin ningún punto hasta el momento. El próximo martes 20 y miércoles 21 de enero del 2026 se dará la actividad de la Jornada 4 en lo que será la fecha doble de la semana.

