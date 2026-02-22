Luego de que la Zona Metropolitana de Guadalajara y otros estados de México amanecieran bajo una atmósfera de hechos violentos y código rojo, la Liga MX Femenil se expresó por medio de un comunicado, confirmando la suspensión y reprogramación del Clásico Nacional entre Chivas y América.

Así lo informaron: “La Liga BBVA MX Femenil informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 a disputarse hoy a las 17:00 horas en el Estadio Akron entre los clubes Guadalajara y América, será reprogramado con fecha y hora por confirmar“.

Todo esto radica en una ola de acciones violentas tras la realización de un operativo en Tapalpa. Así lo explicó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a través de ‘X’: “Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”.

Y continuó: “He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población“. Sin dudas una situación que enciente las alarmas de la ciudad, no solo por su población, si no pensando en lo que será el Mundial 2026 en apenas cuatro meses.

¿Cuándo se juega el Clásico Nacional en la Liga MX Femenil?

El interrogante que surge ahora es cuándo se jugará el partido. El periodista Jesús Romero compartió a través de un posteo en ‘X’ que las autoridades estarían contemplando correr el compromiso para el día de mañana, lunes 23 de febrero. “INFO Clásico Nacional Femenil. Autoridades del Gobierno de Jalisco pretenden suspender el partido y pasarlo al día de mañana”, sentenció.

En síntesis

Aquí tienes los datos clave del artículo:

La Liga MX Femenil suspendió el Clásico Nacional entre Chivas y América por violencia.

suspendió el entre y por violencia. El gobernador Pablo Lemus activó el código rojo en Jalisco tras operativos federales.

activó el en tras operativos federales. El partido de la Jornada 10 en el Estadio Akron será reprogramado con fecha pendiente.

