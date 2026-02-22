Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX Femenil

El comunicado de la Liga MX Femenil tras la suspensión del Clásico Nacional por código rojo

El duelo entre las Águilas y el Rebaño Sagrado por la Primera División Femenil de México fue reprogramado por grave motivo.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
El duelo entre América y Chivas por el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil fue postergado
© Getty ImagesEl duelo entre América y Chivas por el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil fue postergado

Luego de que la Zona Metropolitana de Guadalajara y otros estados de México amanecieran bajo una atmósfera de hechos violentos y código rojo, la Liga MX Femenil se expresó por medio de un comunicado, confirmando la suspensión y reprogramación del Clásico Nacional entre Chivas y América.

Publicidad

Así lo informaron: “La Liga BBVA MX Femenil informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 a disputarse hoy a las 17:00 horas en el Estadio Akron entre los clubes Guadalajara y América, será reprogramado con fecha y hora por confirmar“.

Tweet placeholder

Todo esto radica en una ola de acciones violentas tras la realización de un operativo en Tapalpa. Así lo explicó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a través de ‘X’: “Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”.

Publicidad

Y continuó: “He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población“. Sin dudas una situación que enciente las alarmas de la ciudad, no solo por su población, si no pensando en lo que será el Mundial 2026 en apenas cuatro meses.

¿Cuándo se juega el Clásico Nacional en la Liga MX Femenil?

El interrogante que surge ahora es cuándo se jugará el partido. El periodista Jesús Romero compartió a través de un posteo en ‘X’ que las autoridades estarían contemplando correr el compromiso para el día de mañana, lunes 23 de febrero. “INFO Clásico Nacional Femenil. Autoridades del Gobierno de Jalisco pretenden suspender el partido y pasarlo al día de mañana”, sentenció.

Estrella de Tigres Femenil fichará por el Chelsea en un acuerdo histórico

ver también

Estrella de Tigres Femenil fichará por el Chelsea en un acuerdo histórico

En síntesis

Aquí tienes los datos clave del artículo:

  • La Liga MX Femenil suspendió el Clásico Nacional entre Chivas y América por violencia.
  • El gobernador Pablo Lemus activó el código rojo en Jalisco tras operativos federales.
  • El partido de la Jornada 10 en el Estadio Akron será reprogramado con fecha pendiente.
Publicidad
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Ángel Villacampa confirma baja para el Clásico Nacional
América

Ángel Villacampa confirma baja para el Clásico Nacional

Mazatlán lidera los primeros puestos con 2 victorias en la Liga MX Femenil
Futbol Femenil

Mazatlán lidera los primeros puestos con 2 victorias en la Liga MX Femenil

El nuevo refuerzo de Chivas Femenil para el Clausura 2026
Futbol Femenil

El nuevo refuerzo de Chivas Femenil para el Clausura 2026

¿Por qué no juega Anthony Martial en Pumas UNAM vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?
Liga MX

¿Por qué no juega Anthony Martial en Pumas UNAM vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo