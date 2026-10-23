Alineaciones de Alavés y Málaga por la LaLiga: formaciones probables

Alavés recibe a Málaga este viernes 23 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. Alavés viene de caer 1-2 ante Celta y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Málaga viene de caer 2-5 ante Real Sociedad y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Alavés y Málaga
Alavés (5-3-2): Antonio Sivera, Ángel Hidalgo, Facundo Tenaglia, Ville Koski, Nicolás Valentini, Abde Rebbach, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez, Toni Martínez, Lucas Boyé. DT: Quique Flores.
Málaga (3-5-2): Alfonso Herrero, Carlos Puga, Fernando Calero, Ángel Recio, Rafael Rafita, Carlos Dotor, David Larrubia, Dani Lorenzo, Adam Aznou, Adrián Niño, Chupete. DT: Juan Francisco Funes.
Bajas y ausentes de Alavés y Málaga
Alavés:
- Facundo Garcés (rotura de ligamentos cruzados)
- Mikel Rodríguez (rotura de ligamentos cruzados)
- Ángel Pérez Hidalgo (expulsión)
Málaga:
- Juan Cruz (lesión isquiotibial)
- Jens Cajuste (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Moussa Diarra (lesión muscular)
- Julen Lobete (rotura de ligamentos cruzados)
- Aarón Ochoa (lesión de meniscos; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Diego Murillo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Alavés y Málaga: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 23 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio de Mendizorroza
- Historial: 20 cruces — Alavés ganó 8, Málaga ganó 9 y empataron 3
- Último antecedente: 20/05/2023: Alavés 2-1 Málaga
- Próximo partido de Alavés: vs. Barcelona, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Málaga: vs. Betis, sábado 31 de octubre