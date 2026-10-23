Alineaciones de Alavés y Málaga por la LaLiga: formaciones probables

Alavés y Málaga se enfrentan este viernes 23 de octubre en el Estadio de Mendizorroza por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Alavés recibe a Málaga este viernes 23 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de Mendizorroza. Alavés viene de caer 1-2 ante Celta y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Málaga viene de caer 2-5 ante Real Sociedad y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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