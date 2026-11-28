Málaga y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 28 de noviembre en La Rosaleda por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Málaga recibe a Athletic Bilbao este sábado 28 de noviembre desde las 09:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda. Málaga viene de caer 0-1 ante Osasuna y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Athletic Bilbao viene de caer 0-1 ante Espanyol y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.