Osasuna y Málaga se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna recibe a Málaga este domingo 22 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna necesita cortar una racha negativa y el rival que le toca enfrente parece la oportunidad justa para lograrlo. El Málaga llega como colista y con la urgencia de reaccionar antes de que la tabla se le complique todavía más.

Publicidad

Para Osasuna es una chance clara de sumar de local y empezar a despegarse de la zona baja. Para el Málaga, directamente, es una final anticipada si quiere empezar a soñar con salir del fondo.

La actualidad de ambos equipos

Osasuna llega golpeado: viene de encadenar dos derrotas antes de rescatar un empate ante el Athletic Bilbao en su última presentación. Está 16° con 12 puntos en 12 partidos, una posición que no lo deja tranquilo pero que todavía le permite pensar en escalar si suma de a poco.

El Málaga atraviesa un presente mucho más complicado. Perdió los dos partidos anteriores a su última fecha, donde también cayó como local ante Racing de Santander, y acumula apenas 5 puntos en 12 fechas que lo dejan último en la tabla. La necesidad de puntos es evidente y el margen para seguir perdiendo terreno se achica partido a partido.

Publicidad

El historial entre Osasuna y Málaga

El historial entre ambos tiene 32 antecedentes y favorece al Málaga, que ganó 12 veces por 7 de Osasuna, con 13 empates de por medio. En goles también manda el conjunto andaluz, 49 contra 35.

Los últimos cruces, eso sí, muestran paridad: hubo triunfos para ambos lados y varios empates, incluyendo el más reciente registrado, un 2-1 de Osasuna como local en 2018.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/03/2019 Málaga vs. Osasuna 1-2 Segunda División 03/11/2018 Osasuna vs. Málaga 2-1 Segunda División 27/01/2017 Osasuna vs. Málaga 1-1 Primera División 19/08/2016 Málaga vs. Osasuna 1-1 Primera División 10/03/2014 Osasuna vs. Málaga 0-2 Primera División 17/12/2013 Osasuna vs. Málaga 1-1 Copa del Rey 08/12/2013 Málaga vs. Osasuna 3-3 Copa del Rey 04/10/2013 Málaga vs. Osasuna 0-1 Primera División 13/04/2013 Málaga vs. Osasuna 1-0 Primera División 17/11/2012 Osasuna vs. Málaga 0-0 Primera División

Publicidad

Horario del partido

México: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 07:00 hs

Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 09:15 hs

Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 14:00 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis