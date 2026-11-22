Osasuna recibe a Málaga este domingo 22 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna necesita cortar una racha negativa y el rival que le toca enfrente parece la oportunidad justa para lograrlo. El Málaga llega como colista y con la urgencia de reaccionar antes de que la tabla se le complique todavía más.
Para Osasuna es una chance clara de sumar de local y empezar a despegarse de la zona baja. Para el Málaga, directamente, es una final anticipada si quiere empezar a soñar con salir del fondo.
La actualidad de ambos equipos
Osasuna llega golpeado: viene de encadenar dos derrotas antes de rescatar un empate ante el Athletic Bilbao en su última presentación. Está 16° con 12 puntos en 12 partidos, una posición que no lo deja tranquilo pero que todavía le permite pensar en escalar si suma de a poco.
El Málaga atraviesa un presente mucho más complicado. Perdió los dos partidos anteriores a su última fecha, donde también cayó como local ante Racing de Santander, y acumula apenas 5 puntos en 12 fechas que lo dejan último en la tabla. La necesidad de puntos es evidente y el margen para seguir perdiendo terreno se achica partido a partido.
El historial entre Osasuna y Málaga
El historial entre ambos tiene 32 antecedentes y favorece al Málaga, que ganó 12 veces por 7 de Osasuna, con 13 empates de por medio. En goles también manda el conjunto andaluz, 49 contra 35.
Los últimos cruces, eso sí, muestran paridad: hubo triunfos para ambos lados y varios empates, incluyendo el más reciente registrado, un 2-1 de Osasuna como local en 2018.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/03/2019
|Málaga vs. Osasuna
|1-2
|Segunda División
|03/11/2018
|Osasuna vs. Málaga
|2-1
|Segunda División
|27/01/2017
|Osasuna vs. Málaga
|1-1
|Primera División
|19/08/2016
|Málaga vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|10/03/2014
|Osasuna vs. Málaga
|0-2
|Primera División
|17/12/2013
|Osasuna vs. Málaga
|1-1
|Copa del Rey
|08/12/2013
|Málaga vs. Osasuna
|3-3
|Copa del Rey
|04/10/2013
|Málaga vs. Osasuna
|0-1
|Primera División
|13/04/2013
|Málaga vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|17/11/2012
|Osasuna vs. Málaga
|0-0
|Primera División
Horario del partido
- México: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 07:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 09:15 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 14:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Osasuna y Málaga se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Osasuna suma 12 puntos en el torneo.
- Málaga suma 5 puntos en el torneo.