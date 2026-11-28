Málaga recibe a Athletic Bilbao este sábado 28 de noviembre desde las 09:15 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda.
Athletic Bilbao llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Málaga tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Málaga perdió 0-1 como visitante ante Osasuna. El conjunto marcha 20° con 5 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Racing de Santander.
Athletic Bilbao viene de perder 0-1 como local ante Espanyol. El equipo ocupa el puesto 8 con 16 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Osasuna.
El historial entre Málaga y Athletic Bilbao
Málaga y Athletic Bilbao se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 11 triunfos de Málaga, 13 de Athletic Bilbao y 12 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/02/2018
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|2-1
|Primera División
|23/09/2017
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|3-3
|Primera División
|05/03/2017
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|1-0
|Primera División
|02/10/2016
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|2-1
|Primera División
|17/04/2016
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|0-1
|Primera División
|06/12/2015
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|0-0
|Primera División
|29/01/2015
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|1-0
|Copa del Rey
|25/01/2015
|Athletic Bilbao vs. Málaga
|1-1
|Primera División
|21/01/2015
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|0-0
|Copa del Rey
|23/08/2014
|Málaga vs. Athletic Bilbao
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- México: 09:15 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Betis vs. Rayo Vallecano — sábado 28 de noviembre, 07:00 hs
- Elche vs. Atlético de Madrid — sábado 28 de noviembre, 11:30 hs
- Real Madrid vs. Alavés — sábado 28 de noviembre, 14:00 hs
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 07:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 09:15 hs
- Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 11:30 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 14:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Málaga y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Málaga suma 5 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 16 puntos en el torneo.