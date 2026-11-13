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Alineaciones de Andorra y Gibraltar por la Liga de Naciones: formaciones probables

Andorra y Gibraltar se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Andorra vs. Gibraltar, Liga de Naciones
Andorra vs. Gibraltar, Liga de Naciones

Andorra recibe a Gibraltar este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Andorra viene de caer 0-1 ante Malta. Gibraltar viene de empatar 1-1 con Malta.

Las alineaciones de Andorra y Gibraltar

Andorra (4-4-2): Iker Álvarez, Biel Borrà, Max Llovera, Ian Olivera, Moisés San Nicolás, Jordi Aláez, Ot Remolins, Éric Izquierdo, Arón Rodrigo, Albert Rosas, Guillaume López. DT: Koldo Álvarez.

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Gibraltar (4-1-4-1): Jaylan Hankins, Ethan Terence Jolley, Dan Bent, Bernardo Lopes, Julian Valarino, Carlos Richards, Kian Ronan, Jesse Gómez, Nicholas Pozo, Han Stevens, Tjay De Barr. DT: Scott Wiseman.

La previa de Andorra y Gibraltar: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 13 de noviembre
  • Hora: 13:45 (hora de México)
  • Historial: 4 cruces — Andorra ganó 0, Gibraltar ganó 2 y empataron 2
  • Último antecedente: 27/09/2026: Gibraltar 0-0 Andorra
  • Próximo partido de Gibraltar: vs. Malta, lunes 16 de noviembre
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