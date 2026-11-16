Gibraltar vs. Malta: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Gibraltar y Malta se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Gibraltar recibe a Malta este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Apenas un mes después de empatar en Malta, Gibraltar y los malteses se vuelven a cruzar, ahora con la urgencia de no quedar afuera de carrera en el grupo.

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Para Gibraltar es casi una final anticipada: necesita sumar sí o sí para no quedar relegado en la tabla. Malta, en cambio, llega con la chance de sacar una diferencia que lo deje cómodo en la pelea por el grupo.

La actualidad de ambos equipos

Gibraltar no pudo sostener el empate que había conseguido como local ante Andorra y cayó como visitante en la última fecha. Con apenas 2 puntos en tres presentaciones y la 45° posición entre 54 equipos, el equipo necesita revertir la imagen rápido si quiere meterse en la pelea del grupo.

Malta llega en el mejor momento del certamen: viene de ganarle a Andorra como local y antes había sumado otro triunfo como visitante ante el mismo rival. Con 7 puntos y la 27° ubicación, el equipo maltés es el favorito y tiene en sus manos la chance de sacar una ventaja clara antes de que termine la fase de grupos.

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El historial entre Gibraltar y Malta

El historial entre ambos tiene cuatro antecedentes y marca una clara ventaja para Malta, que ganó dos veces por un solo empate y una victoria de Gibraltar. En materia de goles la diferencia también es favorable para los malteses, que convirtieron el doble que su rival en estos cruces.

El antecedente más reciente es justamente el empate 1-1 de hace poco más de un mes, que cortó una racha de dos triunfos consecutivos de Malta en el cara a cara. Antes de ese resultado, Gibraltar no le ganaba a Malta desde 2014.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Malta vs. Gibraltar 1-1 UEFA Nations League 06/09/2023 Malta vs. Gibraltar 1-0 Friendlies 07/10/2020 Malta vs. Gibraltar 2-0 Friendlies 04/06/2014 Gibraltar vs. Malta 1-0 Non-FIFA Friendlies

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Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Lituania vs. Liechtenstein — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

En síntesis