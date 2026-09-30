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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Malta vs. Gibraltar por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Malta y Gibraltar se enfrentan este jueves 1 de octubre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Malta vs. Gibraltar, Liga de Naciones
Malta vs. Gibraltar, Liga de Naciones

Malta llega con el envión de un triunfo y quiere confirmarlo este jueves 1 de octubre ante Gibraltar, un rival que todavía no encontró la manera de ganar en esta Liga de Naciones.

Es la segunda fecha del grupo y ambos equipos pelean por despegar en la tabla de una zona de la Liga de Naciones donde cada punto pesa. Malta ya sumó de a tres y Gibraltar busca su primera victoria para no quedar relegado.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Malta se hizo fuerte de visitante en la jornada anterior y se llevó los tres puntos con una remontada ante Andorra por 2-1. Esa victoria le dio un envión anímico importante y llega a este partido como local con la chance de estirar la ventaja en la clasificación.

Gibraltar, en cambio, no pudo pasar del 0-0 en su presentación como local frente a Andorra. El equipo rescató un punto pero todavía no mostró contundencia ofensiva, algo que necesitará resolver si quiere sumar de visitante en Malta.

El historial entre Malta y Gibraltar

El historial reciente favorece claramente a Malta, que ganó dos de los tres enfrentamientos directos y además tiene una diferencia de gol amplia, con 3 tantos a favor contra 1 en contra. El único triunfo de Gibraltar quedó lejos en el tiempo, en 2014, mientras que en los últimos dos cruces, en 2020 y 2023, Malta se impuso sin conceder goles.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
06/09/2023 Malta vs. Gibraltar 1-0 Friendlies
07/10/2020 Malta vs. Gibraltar 2-0 Friendlies
04/06/2014 Gibraltar vs. Malta 1-0 Non-FIFA Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Suiza 2 2 0 0 6 0 +6 6
2 Albania 2 2 0 0 5 0 +5 6
3 España 2 2 0 0 7 3 +4 6
4 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
5 Suecia 2 2 0 0 5 2 +3 6
6 Eslovaquia 2 2 0 0 4 1 +3 6
7 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
8 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
9 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
10 Francia 2 2 0 0 2 0 +2 6
11 Finlandia 2 1 1 0 7 0 +7 4
12 Islandia 2 1 1 0 4 1 +3 4
13 Bosnia y Herzegovina 2 1 1 0 4 2 +2 4
14 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
15 Eslovenia 2 1 1 0 2 0 +2 4
16 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
17 Irlanda del Norte 2 1 1 0 1 0 +1 4
18 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
19 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
20 Inglaterra 2 1 0 1 4 3 +1 3
21 Italia 2 1 0 1 4 3 +1 3
22 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
23 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
24 Bélgica 2 1 0 1 2 1 +1 3
25 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
26 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
27 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
28 Croacia 2 1 0 1 3 5 -2 3
29 Luxemburgo 2 1 0 1 2 4 -2 3
30 Islas Feroe 2 0 2 0 2 2 +0 2
31 Estonia 2 0 2 0 1 1 +0 2
32 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
33 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Kazajistán 2 0 1 1 2 3 -1 1
35 Bulgaria 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
39 Hungría 2 0 1 1 0 1 -1 1
40 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
41 Moldavia 2 0 1 1 1 3 -2 1
42 Polonia 2 0 1 1 1 3 -2 1
43 Bielorrusia 2 0 1 1 0 2 -2 1
44 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
45 Escocia 2 0 1 1 0 3 -3 1
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Rumania 2 0 0 2 3 6 -3 0
49 República Checa 2 0 0 2 1 4 -3 0
50 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
51 Turquía 2 0 0 2 1 5 -4 0
52 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
53 Macedonia del Norte 2 0 0 2 0 5 -5 0
54 San Marino 2 0 0 2 0 10 -10 0

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 10:00 hs

En síntesis

  • Malta y Gibraltar se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Malta suma 3 puntos tras vencer a Andorra.
  • Gibraltar suma 1 punto en el torneo.
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