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Dónde ver EN VIVO Andorra vs. Gibraltar por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Andorra y Gibraltar se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Andorra vs. Gibraltar, Liga de Naciones
Andorra vs. Gibraltar, Liga de Naciones

Andorra recibe a Gibraltar este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Es un duelo de necesitados en el fondo del Grupo, de esos que no suman prestigio pero sí puntos urgentes. Andorra llega como favorito en el papel, aunque la historia reciente contra este rival no la acompaña.

Ninguno de los dos llegó con margen a esta fecha y una victoria puede valer para despegarse del descenso de categoría. No hay mucho más en juego que eso, pero en la Liga de Naciones cada punto en este tipo de duelos pesa distinto al final del grupo.

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La actualidad de ambos equipos

Andorra no la está pasando bien: viene de caer 1-0 ante Malta como visitante y antes había perdido también de local contra el mismo rival. El empate sin goles frente a Gibraltar en la fecha pasada fue lo único rescatable de un cierre de año flojo, con apenas un punto en tres partidos.

El historial entre Andorra y Gibraltar

El historial le sonríe claramente a Gibraltar: de los cuatro antecedentes, ganó dos y empató los otros dos, sin perder nunca contra Andorra. Además, en esos cruces nunca le convirtieron un gol, algo que pinta de cuerpo entero la dificultad que le genera a su rival.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Gibraltar vs. Andorra0-0UEFA Nations League
04/09/2024Gibraltar vs. Andorra1-0Friendlies
19/11/2022Gibraltar vs. Andorra1-0Friendlies
07/06/2021Andorra vs. Gibraltar0-0Friendlies

Horario del partido

  • México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 6
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Liechtenstein vs. Azerbaiyán — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Andorra y Gibraltar se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Andorra suma 1 punto en el torneo.
  • Gibraltar suma 2 puntos en el torneo.
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