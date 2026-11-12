Alineaciones de Armenia y Chipre por la Liga de Naciones: formaciones probables

Armenia recibe a Chipre este jueves 12 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Armenia viene de empatar 0-0 con Montenegro y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Chipre viene de ganarle 2-1 a Letonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Armenia y Chipre
Armenia (4-3-3): Arsen Beglaryan, Erik Piloyan, Georgiy Arutiunian, Argishti Petrosyan, Nair Tiknizyan, Edgar Sevikyan, Ugochukwu Iwu, Gor Manvelyan, Artur Serobyan, Artur Gharibyan, Narek Hovhannisyan. DT: Eghishe Melikyan.
Chipre (4-4-2): Fabiano, Leonidas Konomis, Hector Matthew Kyprianou, Nikolas Panagiotou, Giorgios Malekkides, Loizos Loizou, Charalampos Charalampous, Grigoris Kastanos, Marcus Edwards, Angelos Neofytou, Ioannis Pittas. DT: Apostolos Mantzios.
La previa de Armenia y Chipre: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 12 de noviembre
- Hora: 11:00 (hora de México)
- Estadio: Republican Stadium – Vazgen Sargsyan
- Historial: 8 cruces — Armenia ganó 1, Chipre ganó 5 y empataron 2
- Último antecedente: 02/10/2026: Chipre 2-0 Armenia
- Próximo partido de Armenia: vs. Letonia, domingo 15 de noviembre
- Próximo partido de Chipre: vs. Montenegro, domingo 15 de noviembre