Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Montenegro por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre recibe a Montenegro este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Chipre viene de empatar 1-1 como visitante ante Armenia. El equipo ocupa el puesto 22 con 8 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Letonia.
Montenegro ganó 2-1 como local ante Letonia en la fecha anterior. Montenegro está 4° en la tabla con 13 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Armenia.
El historial entre Chipre y Montenegro
Chipre y Montenegro se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 3 de Montenegro y 3 empates.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Montenegro vs. Chipre
|2-1
|UEFA Nations League
|17/11/2020
|Montenegro vs. Chipre
|4-0
|UEFA Nations League
|05/09/2020
|Chipre vs. Montenegro
|0-2
|UEFA Nations League
|23/03/2018
|Chipre vs. Montenegro
|0-0
|Friendlies
|09/09/2009
|Montenegro vs. Chipre
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/2009
|Chipre vs. Montenegro
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Chipre suma 8 puntos en el torneo.
- Montenegro suma 13 puntos en el torneo.