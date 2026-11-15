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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Montenegro por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Cyprus vs. Montenegro, Liga de Naciones
Cyprus vs. Montenegro, Liga de Naciones

Chipre recibe a Montenegro este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Chipre viene de empatar 1-1 como visitante ante Armenia. El equipo ocupa el puesto 22 con 8 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Letonia.

+ Seguinos en

Montenegro ganó 2-1 como local ante Letonia en la fecha anterior. Montenegro está 4° en la tabla con 13 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Armenia.

El historial entre Chipre y Montenegro

Chipre y Montenegro se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 3 de Montenegro y 3 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Montenegro vs. Chipre2-1UEFA Nations League
17/11/2020Montenegro vs. Chipre4-0UEFA Nations League
05/09/2020Chipre vs. Montenegro0-2UEFA Nations League
23/03/2018Chipre vs. Montenegro0-0Friendlies
09/09/2009Montenegro vs. Chipre1-1UEFA World Cup Qualifiers
06/06/2009Chipre vs. Montenegro2-2UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
  • Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Chipre suma 8 puntos en el torneo.
  • Montenegro suma 13 puntos en el torneo.
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