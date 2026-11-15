Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Montenegro por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Chipre recibe a Montenegro este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

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La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Chipre viene de empatar 1-1 como visitante ante Armenia. El equipo ocupa el puesto 22 con 8 puntos. Antes ganó 2-1 como local ante Letonia.

Montenegro ganó 2-1 como local ante Letonia en la fecha anterior. Montenegro está 4° en la tabla con 13 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Armenia.

El historial entre Chipre y Montenegro

Chipre y Montenegro se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 3 de Montenegro y 3 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Montenegro vs. Chipre 2-1 UEFA Nations League 17/11/2020 Montenegro vs. Chipre 4-0 UEFA Nations League 05/09/2020 Chipre vs. Montenegro 0-2 UEFA Nations League 23/03/2018 Chipre vs. Montenegro 0-0 Friendlies 09/09/2009 Montenegro vs. Chipre 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2009 Chipre vs. Montenegro 2-2 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

México: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One

Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs

Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs

España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis