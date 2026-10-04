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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Letonia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Letonia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Cyprus vs. Latvia, Liga de Naciones
Cyprus vs. Latvia, Liga de Naciones

Chipre llega como candidato a sumar otro triunfo este lunes 5 de octubre, en un duelo donde intentará sacarle ventaja a un rival que todavía no conoce la victoria en el certamen.

Es la cuarta fecha de la Liga de Naciones y ambos equipos pelean por ubicarse mejor en una tabla donde están lejos de los puestos de arriba. Para Chipre es la chance de consolidarse, mientras que Letonia necesita sumar para no quedar relegado.

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Horario del partido

  • México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Chipre llega con el envión de un 2-0 ante Armenia que le devolvió la confianza después de un empate sin goles ante este mismo rival y una derrota ajustada frente a Montenegro. Con 4 puntos en 3 partidos, el equipo se ubica en la mitad de la tabla de 54 equipos y quiere aprovechar la localía para seguir acumulando unidades.

Letonia no pudo levantar cabeza en la última fecha: cayó 1-2 de local ante Montenegro después de rescatar un empate sin goles justamente contra Chipre y de perder 0-2 frente a Armenia. Con un solo punto en tres presentaciones, el equipo necesita un resultado positivo para no desconectarse del resto del grupo.

El historial entre Chipre y Letonia

Chipre domina claramente el historial reciente: de los cuatro antecedentes entre ambos, ganó dos y los otros dos terminaron en empate, sin que Letonia haya podido quedarse con una victoria. La diferencia de gol también favorece a los chipriotas, que marcaron cuatro tantos contra uno solo del rival.

El antecedente más cercano es el empate sin goles de la fecha pasada, que repitió la tónica pareja de los últimos cruces. Antes de eso, en 2024 también empataron, mientras que los dos triunfos de Chipre datan de los enfrentamientos de mediados de los años noventa.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Letonia vs. Chipre0-0UEFA Nations League
21/03/2024Chipre vs. Letonia1-1Friendlies
13/02/1997Chipre vs. Letonia2-0Friendlies
11/03/1996Chipre vs. Letonia1-0Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Chipre y Letonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Chipre suma 4 puntos en el torneo.
  • Letonia suma 1 punto en el torneo.
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