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Liga de Naciones

Armenia vs. Chipre: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Armenia vs. Cyprus, Liga de Naciones
Armenia vs. Cyprus, Liga de Naciones

Armenia recibe a Chipre este jueves 12 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan. Hace apenas seis semanas estos dos equipos ya se cruzaron y Chipre se llevó una victoria cómoda. Ahora Armenia tiene la chance de revertir esa imagen en su propia casa.

No hay demasiado margen de error para el local, que necesita sumar para no quedar relegado en el grupo, mientras que Chipre llega con la confianza de quien le viene ganando la pulseada reciente.

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La actualidad de ambos equipos

Armenia no logra encontrar el funcionamiento que le permita sostener un buen resultado. Empató sin goles ante Montenegro de visitante y antes había caído justamente contra este mismo rival, Chipre, por 2-0. Antes de eso, otra derrota, esta vez de local frente a Montenegro por 2-3. Son apenas 4 puntos en cuatro partidos y la sensación de que el equipo necesita un envión anímico urgente.

Chipre, en cambio, llega entonado. Viene de ganarle a Letonia como local por 2-1 y antes había goleado a Armenia 2-0 en condición de local. El empate sin goles ante Letonia que completa su racha reciente no empaña un andar sólido: suma 7 unidades en cuatro presentaciones y se ubica 20° en la tabla, bastante más arriba que su rival de turno.

El historial entre Armenia y Chipre

El historial entre ambos tiene una tendencia clara a favor de Chipre, que se impuso en 5 de los 8 enfrentamientos directos, contra apenas un triunfo de Armenia y dos empates. La diferencia de gol también lo respalda: 16 a 8 en su favor. El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Chipre ganó 2-0 de local, y antes de eso hubo un empate 2-2 en 2023 que fue de los pocos partidos parejos entre las dos selecciones.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Chipre vs. Armenia2-0UEFA Nations League
28/03/2023Armenia vs. Chipre2-2Friendlies
13/11/2017Armenia vs. Chipre3-2Friendlies
07/09/2007Chipre vs. Armenia3-1Friendlies
28/02/2006Chipre vs. Armenia2-0Friendlies
03/02/2000Chipre vs. Armenia3-2Friendlies
16/11/1994Chipre vs. Armenia2-0UEFA European Championship Qualifiers
08/10/1994Armenia vs. Chipre0-0UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Armenia y Chipre se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Armenia suma 4 puntos en el torneo.
  • Chipre suma 7 puntos en el torneo.
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