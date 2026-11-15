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Liga de Naciones

Alineaciones de Croacia y República Checa por la Liga de Naciones: formaciones probables

Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Croatia vs. Czechia, Liga de Naciones
Croatia vs. Czechia, Liga de Naciones

Croacia recibe a República Checa este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Croacia viene de caer 1-2 ante Inglaterra y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. República Checa viene de caer 0-2 ante España y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Croacia y República Checa

Croacia (4-4-2): Dominik Livaković, Ivan Smolčić, Josip Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Petar Sučić, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Ivan Perišić, Igor Matanović, Martin Baturina. DT: Slaven Bilić.

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República Checa (4-2-3-1): Antonín Kinský, Vladimír Coufal, David Zima, Tomáš Vlček, David Jurásek, Tomáš Souček, Adam Hložek, Michal Sadílek, Lukáš Ambros, Ryan Naderi, Christophe Kabongo.

La previa de Croacia y República Checa: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 15 de noviembre
  • Hora: 13:45 (hora de México)
  • Historial: 7 cruces — Croacia ganó 4, República Checa ganó 0 y empataron 4
  • Último antecedente: 26/09/2026: República Checa 1-2 Croacia
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