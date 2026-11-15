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Croacia vs. República Checa: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. Czechia, Liga de Naciones
Croatia vs. Czechia, Liga de Naciones

Croacia recibe a República Checa este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.

Croacia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero República Checa tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Croacia perdió 1-2 como visitante ante Inglaterra en la fecha anterior. Croacia está 44° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante España.

En su último compromiso, República Checa perdió 0-2 como local ante España. El conjunto marcha 52° con 0 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Inglaterra.

El historial entre Croacia y República Checa

Croacia y República Checa se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 4 triunfos de Croacia y 4 empates.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026República Checa vs. Croacia1-2UEFA Nations League
09/10/2025República Checa vs. Croacia0-0UEFA World Cup Qualifiers
09/06/2025Croacia vs. República Checa5-1UEFA World Cup Qualifiers
18/06/2021Croacia vs. República Checa1-1UEFA European Championship
17/06/2016República Checa vs. Croacia2-2UEFA European Championship
09/02/2011Croacia vs. República Checa4-2Friendlies
11/12/1996Croacia vs. República Checa1-1Friendlies

Horario del partido

  • México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
  • Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
  • Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
  • España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
  • Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
  • Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
  • Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
  • Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
  • Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • República Checa suma 0 puntos en el torneo.
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