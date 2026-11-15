Croacia vs. República Checa: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Croacia recibe a República Checa este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones.
Croacia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero República Checa tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Croacia perdió 1-2 como visitante ante Inglaterra en la fecha anterior. Croacia está 44° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante España.
En su último compromiso, República Checa perdió 0-2 como local ante España. El conjunto marcha 52° con 0 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Inglaterra.
El historial entre Croacia y República Checa
Croacia y República Checa se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 4 triunfos de Croacia y 4 empates.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|República Checa vs. Croacia
|1-2
|UEFA Nations League
|09/10/2025
|República Checa vs. Croacia
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|09/06/2025
|Croacia vs. República Checa
|5-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|18/06/2021
|Croacia vs. República Checa
|1-1
|UEFA European Championship
|17/06/2016
|República Checa vs. Croacia
|2-2
|UEFA European Championship
|09/02/2011
|Croacia vs. República Checa
|4-2
|Friendlies
|11/12/1996
|Croacia vs. República Checa
|1-1
|Friendlies
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Francia vs. Turquía — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Croacia y República Checa se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.
- República Checa suma 0 puntos en el torneo.