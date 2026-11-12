¿Por qué no juega Rodri en República Checa vs. España por la Nations League 2026-27?

Buscando asegurar el primer puesto en su grupo de UEFA Nations League, España no podrá contar con Rodri para enfrentar a República Checa.

La Selección de España visita a República Checa este jueves 12 de noviembre en el marco de la Jornada 5 del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League. Con el silbatazo inicial programado en punto de las 13:45 horas (tiempo del centro de México), ‘La Roja’ saltará al terreno de juego con la sensible baja de Rodri para encarar este compromiso clave en Praga.

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El mediocampista ibérico quedó descartado de la convocatoria frente al conjunto checo debido a problemas físicos. El volante sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha mientras defendía la camiseta del FC Barcelona, percance que lo ha mantenido alejado de la actividad competitiva desde aquel episodio.

La dolencia se originó durante el encuentro de Champions League ante el Aston Villa disputado el pasado 3 de noviembre. Tras someterse a las pruebas médicas de rigor para evaluar el alcance de la afectación, el conjunto blaugrana informó mediante un comunicado oficial que el futbolista permanecería fuera de circulación por un periodo indeterminado.

A raíz de este diagnóstico, quedó marginado del llamado de la selección española y se estima que su retorno a las canchas se produzca hasta el mes de diciembre. Sin el ganador del Balón de Oro del Mundial 2026 disponible en la pizarra, todo apunta a que el estratega Luis de la Fuente apostará por una medular conformada por Martín Zubimendi y Fabián Ruiz en el doble pivote contra República Checa.

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COMUNICAT MÈDIC



El jugador del primer equip Rodrigo Hernández s’ha sotmès a unes proves mèdiques arran de les molèsties musculars que va notar en el partit d’ahir contra l’Aston Villa.



Les proves confirmen que pateix una petita lesió al bíceps femoral de la cama dreta.



Serà… pic.twitter.com/y08HP0QoI1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 4, 2026

Posible alineación de España vs Rep. Checa

Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Dean Huijsen

Alejandro Grimaldo

Fabian Ruiz

Martín Zubimendi

Jorge de Frutos

Fermín López

Alex Baena

Ferrán Torres.

En síntesis

Rodri es baja con España por lesión en el bíceps femoral derecho.

es baja con España por lesión en el bíceps femoral derecho. 12 de noviembre juegan España y República Checa por la Nations League.

juegan España y República Checa por la Nations League. 3 de noviembre se lesionó jugando con FC Barcelona ante Aston Villa.