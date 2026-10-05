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Liga de Naciones

Alineaciones de Inglaterra y República Checa por la Liga de Naciones: formaciones probables

Inglaterra y República Checa se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

England vs. Czechia, Liga de Naciones
England vs. Czechia, Liga de Naciones

Se viene Inglaterra vs. República Checa este martes 6 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Inglaterra y República Checa

Inglaterra viene de ganarle 7-0 a Croacia y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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República Checa viene de caer 1-3 ante España y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Inglaterra y República Checa

Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford, Lewis Hall, Marc Guehi, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Jude Bellingham, Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly, Harry Kane, Anthony Gordon, Bukayo Saka. DT: Thomas Tuchel.

República Checa (4-2-3-1): Antonín Kinský, Jiří Sláma, Martin Vitík, Štěpán Chaloupek, Michal Sáček, Lukáš Ambros, Alex Král, Pavel Šulc, Adam Hložek, Ondřej Lingr, Pavel Bucha.

Suplentes de Inglaterra: Alex Scott, Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, James Trafford, Rio Ngumoha, Jarrad Branthwaite, Morgan Rogers, James Garner, Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze, Jason Steele.

Suplentes de República Checa: Matěj Kovář, Ondřej Kričfaluši, Ondřej Zmrzlý, Robin Hranáč, Michal Sadílek, Ryan Naderi, Daniel Vašulín, Lukáš Červ, Martin Šubert, Lukáš Horníček, Matěj Radosta, Roman Macek.

La previa de Inglaterra y República Checa: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 6 de octubre
  • Hora: 12:45 (hora de México)
  • Historial: 6 cruces — Inglaterra ganó 4, República Checa ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 29/09/2026: República Checa 0-2 Inglaterra
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