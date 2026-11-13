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Liga de Naciones

Alineaciones de Escocia y Macedonia del Norte por la Liga de Naciones: formaciones probables

Escocia y Macedonia del Norte se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Scotland vs. North Macedonia, Liga de Naciones
Scotland vs. North Macedonia, Liga de Naciones

Escocia recibe a Macedonia del Norte este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Escocia viene de caer 1-2 ante Eslovenia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Macedonia del Norte viene de caer 0-3 ante Suiza y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Escocia y Macedonia del Norte

Escocia (3-5-1-1): Angus Gunn, Aaron Hickey, Jack Hendry, Nathan Patterson, Ben Gannon-Doak, John McGinn, Scott Mctominay, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, Andy Robertson, Oli McBurnie. DT: Sébastien Pocognoli.

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Macedonia del Norte (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Bojan Ilievski, Anes Meljichi, Visar Musliu, Ezgjan Alioski, Matej Gashtarov, Enis Bardhi, Eljif Elmas, Darko Churlinov, Elmin Rastoder, Ljupco Doriev. DT: Goce Sedloski.

La previa de Escocia y Macedonia del Norte: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 13 de noviembre
  • Hora: 13:45 (hora de México)
  • Historial: 5 cruces — Escocia ganó 3, Macedonia del Norte ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 03/10/2026: Macedonia del Norte 0-2 Escocia
  • Próximo partido de Escocia: vs. Suiza, lunes 16 de noviembre
  • Próximo partido de Macedonia del Norte: vs. Eslovenia, lunes 16 de noviembre
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