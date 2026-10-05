Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Macedonia del Norte por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suiza llega con paso perfecto a este martes 6 de octubre y quiere seguir estirando la diferencia en la zona alta de la Liga de Naciones. Macedonia del Norte, en cambio, busca cortar una racha que la tiene sin puntos en el certamen.
El equipo suizo pelea por quedarse con el primer lugar del grupo y necesita ganar para no depender de otros resultados. Para Macedonia del Norte, en tanto, el objetivo pasa por sumar su primer punto y evitar otra goleada.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Suiza acumula tres victorias en tres presentaciones y se instaló en la segunda posición con 9 puntos. El triunfo más reciente fue 2-1 ante Eslovenia de local, después de un 3-0 como visitante frente a Escocia, y antes había golpeado justamente a este rival con otro 3-0. El nivel ofensivo se mantiene sólido partido tras partido.
Macedonia del Norte no pudo sumar en ninguno de sus tres compromisos y quedó relegada en la tabla con 52 de 54 lugares. Cayó 0-2 como local ante Escocia en su último partido, después de perder 0-2 como visitante contra Eslovenia, y arrastra además la derrota 0-3 frente a Suiza en la fecha anterior. La diferencia de gol en contra empieza a pesar.
El historial entre Suiza y Macedonia del Norte
Suiza y Macedonia del Norte se enfrentaron una sola vez y el resultado fue contundente: 3-0 a favor del equipo suizo, de visitante en aquella ocasión. No hay antecedentes de empates ni de triunfos macedonios en este cruce, algo que refuerza la diferencia de jerarquía entre ambos.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|0-3
|UEFA Nations League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Suiza y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Suiza suma 9 puntos tras vencer a Eslovenia, Escocia y Macedonia del Norte.
- Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.