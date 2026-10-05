Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Macedonia del Norte por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suiza y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suiza llega con paso perfecto a este martes 6 de octubre y quiere seguir estirando la diferencia en la zona alta de la Liga de Naciones. Macedonia del Norte, en cambio, busca cortar una racha que la tiene sin puntos en el certamen.

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El equipo suizo pelea por quedarse con el primer lugar del grupo y necesita ganar para no depender de otros resultados. Para Macedonia del Norte, en tanto, el objetivo pasa por sumar su primer punto y evitar otra goleada.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi

Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Suiza acumula tres victorias en tres presentaciones y se instaló en la segunda posición con 9 puntos. El triunfo más reciente fue 2-1 ante Eslovenia de local, después de un 3-0 como visitante frente a Escocia, y antes había golpeado justamente a este rival con otro 3-0. El nivel ofensivo se mantiene sólido partido tras partido.

Macedonia del Norte no pudo sumar en ninguno de sus tres compromisos y quedó relegada en la tabla con 52 de 54 lugares. Cayó 0-2 como local ante Escocia en su último partido, después de perder 0-2 como visitante contra Eslovenia, y arrastra además la derrota 0-3 frente a Suiza en la fecha anterior. La diferencia de gol en contra empieza a pesar.

El historial entre Suiza y Macedonia del Norte

Suiza y Macedonia del Norte se enfrentaron una sola vez y el resultado fue contundente: 3-0 a favor del equipo suizo, de visitante en aquella ocasión. No hay antecedentes de empates ni de triunfos macedonios en este cruce, algo que refuerza la diferencia de jerarquía entre ambos.

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Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Macedonia del Norte vs. Suiza 0-3 UEFA Nations League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis