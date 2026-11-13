Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Macedonia del Norte por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Escocia y Macedonia del Norte se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Escocia recibe a Macedonia del Norte este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas cinco semanas estos dos equipos ya se cruzaron y Escocia se llevó los tres puntos sin problemas. Ahora se vuelven a ver las caras, aunque con el envión anímico bastante más parejo de lo que marca la tabla.

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No hay demasiado en juego en términos de clasificación, pero sí orgullo: Escocia quiere cortar una racha negativa y Macedonia del Norte busca su primer punto en el certamen.

La actualidad de ambos equipos

Escocia llega golpeada. Después de ganarle justamente a este rival en octubre, encadenó dos derrotas seguidas, ante Suiza y ante Eslovenia, y esa caída reciente le bajó el envión a un equipo que parecía encaminado. Está 34° con apenas 4 puntos en cuatro partidos, lejos de los puestos que le interesan.

Macedonia del Norte no logra despegar en esta Liga de Naciones. Perdió sus cuatro partidos, incluido el que disputó justamente contra Escocia, y no pudo convertir ni un gol en ese lapso. Está 53° de 54 equipos, en una posición que refleja lo difícil que se le hizo competir en esta fase.

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El historial entre Escocia y Macedonia del Norte

El historial reciente es claro a favor de Escocia, que ganó tres de los cinco enfrentamientos directos y solo perdió uno, además de un empate. En la suma de goles también manda con comodidad: 7 contra 3. El antecedente más próximo es justamente el del mes pasado, cuando Macedonia del Norte cayó 2-0 de local.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Macedonia del Norte vs. Escocia 0-2 UEFA Nations League 10/09/2013 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 11/09/2012 Escocia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2009 Escocia vs. Macedonia del Norte 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2008 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

México: 13:45 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One

Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

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En síntesis