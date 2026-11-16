Macedonia del Norte vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Macedonia del Norte llega sin puntos y con la clasificación prácticamente perdida, así que acá lo único que queda es el orgullo. Eslovenia, en cambio, todavía puede meterse en la pelea y no tiene margen para regalar nada.
Para el local es una cuestión de cerrar el año con algo de dignidad. Para la visita, en cambio, cada punto pesa si quiere seguir soñando con meterse entre los mejores del grupo.
La actualidad de ambos equipos
Macedonia del Norte no gana hace rato y la última fecha no fue la excepción: cayó 1-2 de visitante ante Escocia. Antes había perdido 0-3 con Suiza y 0-2 con Escocia, así que llega a este partido con cinco presentaciones sin sumar y últimó en la tabla general de la Liga de Naciones.
Eslovenia viene de un empate 0-0 como local frente a Suiza, un resultado que no la deja del todo conforme pero tampoco la hunde. Antes había ganado 2-1 como visitante ante Escocia y perdido 1-2 con Suiza. Con 8 puntos en cinco juegos, todavía tiene chances de pelear arriba y necesita no relajarse ante un rival que no tiene nada para perder.
El historial entre Macedonia del Norte y Eslovenia
El historial entre ambos tiene paridad relativa pero con ventaja para Macedonia del Norte: de ocho enfrentamientos ganó cuatro, Eslovenia se quedó con dos y hubo dos empates. En goles también manda el equipo macedonio, con 13 convertidos contra 9 de los eslovenos.
El antecedente más reciente, de septiembre de este año, fue para Eslovenia por 2-0. Antes de eso hubo dos empates seguidos y triunfos repartidos, una muestra de que pese a la diferencia actual en las tablas, cuando se enfrentan no hay partido chico.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|2-0
|UEFA Nations League
|01/06/2021
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|1-1
|Friendlies
|10/10/2019
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|23/03/2016
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|1-0
|Friendlies
|14/11/2012
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|3-2
|Friendlies
|23/03/1994
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|2-0
|Friendlies
|27/10/1993
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|1-4
|Friendlies
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Macedonia del Norte y Eslovenia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
- Eslovenia suma 8 puntos en el torneo.