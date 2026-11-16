Macedonia del Norte vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Macedonia del Norte y Eslovenia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Macedonia del Norte llega sin puntos y con la clasificación prácticamente perdida, así que acá lo único que queda es el orgullo. Eslovenia, en cambio, todavía puede meterse en la pelea y no tiene margen para regalar nada.

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Para el local es una cuestión de cerrar el año con algo de dignidad. Para la visita, en cambio, cada punto pesa si quiere seguir soñando con meterse entre los mejores del grupo.

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte no gana hace rato y la última fecha no fue la excepción: cayó 1-2 de visitante ante Escocia. Antes había perdido 0-3 con Suiza y 0-2 con Escocia, así que llega a este partido con cinco presentaciones sin sumar y últimó en la tabla general de la Liga de Naciones.

Eslovenia viene de un empate 0-0 como local frente a Suiza, un resultado que no la deja del todo conforme pero tampoco la hunde. Antes había ganado 2-1 como visitante ante Escocia y perdido 1-2 con Suiza. Con 8 puntos en cinco juegos, todavía tiene chances de pelear arriba y necesita no relajarse ante un rival que no tiene nada para perder.

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El historial entre Macedonia del Norte y Eslovenia

El historial entre ambos tiene paridad relativa pero con ventaja para Macedonia del Norte: de ocho enfrentamientos ganó cuatro, Eslovenia se quedó con dos y hubo dos empates. En goles también manda el equipo macedonio, con 13 convertidos contra 9 de los eslovenos.

El antecedente más reciente, de septiembre de este año, fue para Eslovenia por 2-0. Antes de eso hubo dos empates seguidos y triunfos repartidos, una muestra de que pese a la diferencia actual en las tablas, cuando se enfrentan no hay partido chico.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 2-0 UEFA Nations League 01/06/2021 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 1-1 Friendlies 10/10/2019 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 23/03/2016 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-0 Friendlies 14/11/2012 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 3-2 Friendlies 23/03/1994 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-0 Friendlies 27/10/1993 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-4 Friendlies

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Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis