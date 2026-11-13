Alineaciones de Eslovenia y Suiza por la Liga de Naciones: formaciones probables

Eslovenia recibe a Suiza este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Stozice Stadium. Eslovenia viene de ganarle 2-1 a Escocia y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Suiza viene de ganarle 3-0 a Macedonia del Norte y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Eslovenia y Suiza
Eslovenia (4-4-2): Jan Oblak, David Brekalo, Jaka Bijol, Vanja Drkušić, Srdjan Kuzmić, Adrian Zeljković, Adam Gnezda Čerin, Mark Zabukovnik, Benjamin Verbič, Aljoša Matko, Žan Vipotnik.
Suiza (4-3-3): Gregor Kobel, Sascha Britschgi, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Zachary Athekame, Remo Freuler, Ardon Jashari, Djibril Sow, Fabian Rieder, Breel Embolo, Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.
La previa de Eslovenia y Suiza: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 13:45 (hora de México)
- Estadio: Stozice Stadium
- Historial: 12 cruces — Eslovenia ganó 2, Suiza ganó 8 y empataron 2
- Último antecedente: 03/10/2026: Suiza 2-1 Eslovenia
- Próximo partido de Eslovenia: vs. Macedonia del Norte, lunes 16 de noviembre
- Próximo partido de Suiza: vs. Escocia, lunes 16 de noviembre