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Liga de Naciones

Alineaciones de Eslovenia y Suiza por la Liga de Naciones: formaciones probables

Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre en el Stozice Stadium por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Slovenia vs. Switzerland, Liga de Naciones
Slovenia vs. Switzerland, Liga de Naciones

Eslovenia recibe a Suiza este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Stozice Stadium. Eslovenia viene de ganarle 2-1 a Escocia y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Suiza viene de ganarle 3-0 a Macedonia del Norte y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Eslovenia y Suiza

Eslovenia (4-4-2): Jan Oblak, David Brekalo, Jaka Bijol, Vanja Drkušić, Srdjan Kuzmić, Adrian Zeljković, Adam Gnezda Čerin, Mark Zabukovnik, Benjamin Verbič, Aljoša Matko, Žan Vipotnik.

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Suiza (4-3-3): Gregor Kobel, Sascha Britschgi, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Zachary Athekame, Remo Freuler, Ardon Jashari, Djibril Sow, Fabian Rieder, Breel Embolo, Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.

La previa de Eslovenia y Suiza: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 13 de noviembre
  • Hora: 13:45 (hora de México)
  • Estadio: Stozice Stadium
  • Historial: 12 cruces — Eslovenia ganó 2, Suiza ganó 8 y empataron 2
  • Último antecedente: 03/10/2026: Suiza 2-1 Eslovenia
  • Próximo partido de Eslovenia: vs. Macedonia del Norte, lunes 16 de noviembre
  • Próximo partido de Suiza: vs. Escocia, lunes 16 de noviembre
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