Suiza vs. Escocia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Suiza y Escocia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suiza recibe a Escocia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Suiza ya tiene un pie en la siguiente instancia y una victoria más podría terminar de acomodarle el camino. Escocia, en cambio, llega obligada a ganar si quiere seguir soñando con la clasificación.

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El local pelea arriba y quiere sacar ventaja antes del cierre de la fase, mientras que el visitante necesita puntos para no quedar afuera de la pelea.

La actualidad de ambos equipos

Suiza llega golpeada apenas en el orgullo tras el 0-0 ante Eslovenia, un resultado que cortó una racha de dos triunfos consecutivos. Antes de ese empate había goleado 3-0 a Macedonia del Norte y superado 2-1 a los propios eslovenos, así que el funcionamiento general no genera demasiadas dudas. Está quinta con 13 puntos en cinco presentaciones, una ubicación que le permite mirar el resto del certamen con tranquilidad.

Escocia viene de un triunfo ajustado, 2-1 ante Macedonia del Norte, que le devolvió algo de confianza después de la caída 1-2 frente a Eslovenia. El equipo alterna buenos y malos partidos sin encontrar continuidad: ganó, perdió y volvió a ganar en sus últimas tres salidas. Está 28° con 7 unidades, lejos de los puestos que le interesan, y necesita un resultado fuerte en suelo suizo para no quedar completamente relegado.

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El historial entre Suiza y Escocia

El historial entre ambos es parejo: de doce enfrentamientos, Suiza ganó cuatro, Escocia otros cuatro y hubo cuatro empates, con los suizos sacando una leve ventaja en el goleo (21 contra 16). El antecedente más reciente fue una paliza clara, 3-0 a favor de Suiza en 2026, que cortó con una seguidilla de partidos más ajustados, como el 1-1 de 2024 o el 1-0 para Escocia en 1996.

Si se mira en perspectiva, ningún equipo logró imponerse con claridad a lo largo de los años, aunque la tendencia de los últimos cruces favorece a los suizos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Escocia vs. Suiza 0-3 UEFA Nations League 19/06/2024 Escocia vs. Suiza 1-1 UEFA European Championship 28/02/2006 Escocia vs. Suiza 1-3 Friendlies 18/06/1996 Escocia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship 07/09/1993 Escocia vs. Suiza 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 09/09/1992 Suiza vs. Escocia 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/09/1991 Suiza vs. Escocia 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 17/10/1990 Escocia vs. Suiza 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 30/03/1983 Escocia vs. Suiza 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 17/11/1982 Suiza vs. Escocia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis