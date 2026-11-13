Eslovenia vs. Suiza: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre, en el Stozice Stadium, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovenia recibe a Suiza este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Stozice Stadium. Hace apenas seis semanas estos dos equipos ya se cruzaron y ganó Suiza. Ahora se vuelven a ver las caras con la tabla de la Liga de Naciones de por medio y con los suizos otra vez como candidatos.

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Eslovenia necesita puntos para meterse en la pelea del grupo, mientras que Suiza puede sacar una ventaja casi definitiva si vuelve a ganar.

La actualidad de ambos equipos

Eslovenia llega golpeada en lo anímico por ese 1-2 ante el propio rival que ahora recibe, pero lo tapó enseguida con un triunfo como visitante ante Escocia que le devolvió el envión. Está 21° en la tabla general con 7 puntos en 4 partidos, una campaña irregular pero todavía con chances de meterse entre los mejores del grupo.

Suiza, en cambio, no pierde hace rato. Viene de un 3-0 contundente ante Macedonia del Norte, y antes de eso había goleado también a Escocia y superado a esta misma Eslovenia. Marcha 4° con 12 puntos en 4 fechas, con un nivel que la puso como una de las selecciones más sólidas de esta edición de la Liga de Naciones.

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El historial entre Eslovenia y Suiza

El historial entre ambos es claramente favorable a Suiza, que ganó 8 de los 12 enfrentamientos directos, contra apenas 2 victorias de Eslovenia y 2 empates. La diferencia de gol también lo refleja: 22 a 9 en la cuenta global.

En el cruce más reciente, hace poco más de un mes, Suiza se impuso 2-1 de local. Antes de eso hubo un empate sin goles y otra victoria suiza por 3-0, lo que muestra una tendencia clara en los últimos encuentros entre las dos selecciones.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Suiza vs. Eslovenia 2-1 UEFA Nations League 13/10/2025 Eslovenia vs. Suiza 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2025 Suiza vs. Eslovenia 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2015 Suiza vs. Eslovenia 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/2014 Eslovenia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 15/10/2013 Suiza vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 07/09/2012 Eslovenia vs. Suiza 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 27/04/2004 Suiza vs. Eslovenia 2-1 Friendlies 11/02/2003 Eslovenia vs. Suiza 1-5 Friendlies 06/06/2001 Suiza vs. Eslovenia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis