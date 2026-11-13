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Liga de Naciones

Eslovenia vs. Suiza: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre, en el Stozice Stadium, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Slovenia vs. Switzerland, Liga de Naciones
Slovenia vs. Switzerland, Liga de Naciones

Eslovenia recibe a Suiza este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Stozice Stadium. Hace apenas seis semanas estos dos equipos ya se cruzaron y ganó Suiza. Ahora se vuelven a ver las caras con la tabla de la Liga de Naciones de por medio y con los suizos otra vez como candidatos.

Eslovenia necesita puntos para meterse en la pelea del grupo, mientras que Suiza puede sacar una ventaja casi definitiva si vuelve a ganar.

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La actualidad de ambos equipos

Eslovenia llega golpeada en lo anímico por ese 1-2 ante el propio rival que ahora recibe, pero lo tapó enseguida con un triunfo como visitante ante Escocia que le devolvió el envión. Está 21° en la tabla general con 7 puntos en 4 partidos, una campaña irregular pero todavía con chances de meterse entre los mejores del grupo.

Suiza, en cambio, no pierde hace rato. Viene de un 3-0 contundente ante Macedonia del Norte, y antes de eso había goleado también a Escocia y superado a esta misma Eslovenia. Marcha 4° con 12 puntos en 4 fechas, con un nivel que la puso como una de las selecciones más sólidas de esta edición de la Liga de Naciones.

El historial entre Eslovenia y Suiza

El historial entre ambos es claramente favorable a Suiza, que ganó 8 de los 12 enfrentamientos directos, contra apenas 2 victorias de Eslovenia y 2 empates. La diferencia de gol también lo refleja: 22 a 9 en la cuenta global.

En el cruce más reciente, hace poco más de un mes, Suiza se impuso 2-1 de local. Antes de eso hubo un empate sin goles y otra victoria suiza por 3-0, lo que muestra una tendencia clara en los últimos encuentros entre las dos selecciones.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Suiza vs. Eslovenia2-1UEFA Nations League
13/10/2025Eslovenia vs. Suiza0-0UEFA World Cup Qualifiers
08/09/2025Suiza vs. Eslovenia3-0UEFA World Cup Qualifiers
05/09/2015Suiza vs. Eslovenia3-2UEFA European Championship Qualifiers
09/10/2014Eslovenia vs. Suiza1-0UEFA European Championship Qualifiers
15/10/2013Suiza vs. Eslovenia1-0UEFA World Cup Qualifiers
07/09/2012Eslovenia vs. Suiza0-2UEFA World Cup Qualifiers
27/04/2004Suiza vs. Eslovenia2-1Friendlies
11/02/2003Eslovenia vs. Suiza1-5Friendlies
06/06/2001Suiza vs. Eslovenia0-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Eslovenia suma 7 puntos en el torneo.
  • Suiza suma 12 puntos tras vencer a Macedonia del Norte, Eslovenia y Escocia.
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