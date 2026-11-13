Eslovenia vs. Suiza: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Eslovenia recibe a Suiza este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Stozice Stadium. Hace apenas seis semanas estos dos equipos ya se cruzaron y ganó Suiza. Ahora se vuelven a ver las caras con la tabla de la Liga de Naciones de por medio y con los suizos otra vez como candidatos.
Eslovenia necesita puntos para meterse en la pelea del grupo, mientras que Suiza puede sacar una ventaja casi definitiva si vuelve a ganar.
La actualidad de ambos equipos
Eslovenia llega golpeada en lo anímico por ese 1-2 ante el propio rival que ahora recibe, pero lo tapó enseguida con un triunfo como visitante ante Escocia que le devolvió el envión. Está 21° en la tabla general con 7 puntos en 4 partidos, una campaña irregular pero todavía con chances de meterse entre los mejores del grupo.
Suiza, en cambio, no pierde hace rato. Viene de un 3-0 contundente ante Macedonia del Norte, y antes de eso había goleado también a Escocia y superado a esta misma Eslovenia. Marcha 4° con 12 puntos en 4 fechas, con un nivel que la puso como una de las selecciones más sólidas de esta edición de la Liga de Naciones.
El historial entre Eslovenia y Suiza
El historial entre ambos es claramente favorable a Suiza, que ganó 8 de los 12 enfrentamientos directos, contra apenas 2 victorias de Eslovenia y 2 empates. La diferencia de gol también lo refleja: 22 a 9 en la cuenta global.
En el cruce más reciente, hace poco más de un mes, Suiza se impuso 2-1 de local. Antes de eso hubo un empate sin goles y otra victoria suiza por 3-0, lo que muestra una tendencia clara en los últimos encuentros entre las dos selecciones.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/10/2026
|Suiza vs. Eslovenia
|2-1
|UEFA Nations League
|13/10/2025
|Eslovenia vs. Suiza
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|08/09/2025
|Suiza vs. Eslovenia
|3-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/09/2015
|Suiza vs. Eslovenia
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/10/2014
|Eslovenia vs. Suiza
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|15/10/2013
|Suiza vs. Eslovenia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/09/2012
|Eslovenia vs. Suiza
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|27/04/2004
|Suiza vs. Eslovenia
|2-1
|Friendlies
|11/02/2003
|Eslovenia vs. Suiza
|1-5
|Friendlies
|06/06/2001
|Suiza vs. Eslovenia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Eslovenia suma 7 puntos en el torneo.
- Suiza suma 12 puntos tras vencer a Macedonia del Norte, Eslovenia y Escocia.