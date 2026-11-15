Alineaciones de Francia y Turquía por la Liga de Naciones: formaciones probables

Francia recibe a Turquía este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Francia viene de caer 1-3 ante Italia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Turquía viene de caer 1-2 ante Bélgica y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Francia y Turquía
Francia (4-3-3): Mike Maignan, Andy Diouf, Jeremy Jacquet, Ibrahima Konate, Adrien Truffert, Eduardo Camavinga, Lucas Da Cunha, Warren Zaire-Emery, Michael Olise, Kylian Mbappe, Bradley Barcola.
Turquía (4-2-3-1): Berke Ozer, Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu, Salih Ozcan, Arda Guler, Orkun Kokcu, Yunus Akgun, Enes Unal, Baris Alper Yilmaz.
La previa de Francia y Turquía: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 15 de noviembre
- Hora: 13:45 (hora de México)
- Historial: 7 cruces — Francia ganó 5, Turquía ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 25/09/2026: Turquía 0-1 Francia