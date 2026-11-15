¿Por qué no juega Kenan Yildiz en Francia vs. Turquía por la UEFA Nations League 2026-27?

Kenan Yildiz no juega con Turquía ante Francia. El motivo de la ausencia del extremo de la Juventus en el partido.

La Selección de Turquía viajó a Burdeos para enfrentar a Francia este domingo 15 de noviembre por la última fecha de la fase de liga de la UEFA Nations League. El equipo dirigido por Sergen Yalcin viene de perder con Bélgica y busca dar el batacazo ante el conjunto galo.

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No obstante, Turquía se encuentra en un pésimo momento dado que perdió los cinco partidos que disputó en la UEFA Nations League. Además el rival de Francia no podrá contar con Kenan Yildiz, uno de los grandes nombres de esta selección.

Kenan Yildiz no juega con Turquía frente a Francia por lesión. El extremo de la Juventus sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo a inicios de temporada y todavía no regresó para sumar minutos con el equipo italiano, por lo tanto no fue convocado para esta Fecha FIFA.

De todos modos, el futbolista turco está en la etapa final de su recuperación y debería volver a jugar en los próximos días. Las derrotas consecutivas le valieron el despido a Vincenzo Montella en octubre y quien llegó para reemplazarlo fue Sergen Yalcin.