Francia vs. Turquía en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 6 de la Liga de Naciones

Francia recibe a Turquía este domingo 15 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Francia ya no tiene margen de error si quiere meterse entre los mejores del grupo, y encima llega golpeada tras un traspié reciente. Turquía, en cambio, juega sin presión: no tiene nada para perder en esta fecha.
El partido no define nada en términos de clasificación anticipada, pero sirve para que Francia corte una racha incómoda y para que Turquía intente al menos sumar de visitante algo que no logró en todo el torneo.
La actualidad de ambos equipos
Francia llega con laái tabla a mitad de camino, lejos de los puestos de arriba, y con la derrota ante Italia todavía fresca. Antes de esa caída había mostrado una cara mucho más sólida, con una goleada de local ante Bélgica que dejó buenas sensaciones, aunque el empate previo frente a los italianos ya había encendido alguna alarma. El equipo necesita reencontrar esa versión si pretende escalar posiciones antes de que termine la fase de grupos.
Turquía no ganó ni un solo partido en lo que va de esta Liga de Naciones y llega golpeada en lo anímico, con tres derrotas al hilo que incluyen una caída ajustada ante Bélgica en su propia casa. No sumó puntos y los números tampoco acompañan: cayó también ante Italia y ante el propio Bélgica en la fecha anterior. El margen para dar vuelta la historia en este torneo se achica partido a partido.
El historial entre Francia y Turquía
Francia domina claramente el historial entre ambas selecciones, con cinco victorias en los últimos siete cruces, un empate y apenas un triunfo turco. La diferencia de gol también lo dice todo: 14 a 5 a favor del equipo francés en ese recorrido. El antecedente más reciente, de septiembre pasado, también quedó para Francia con un ajustado 1-0 como visitante.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Turquía vs. Francia
|0-1
|UEFA Nations League
|14/10/2019
|Francia vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/06/2019
|Turquía vs. Francia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/06/2009
|Francia vs. Turquía
|1-0
|Friendlies
|26/06/2003
|Francia vs. Turquía
|3-2
|FIFA Confederations Cup
|14/11/2000
|Turquía vs. Francia
|0-4
|Friendlies
|08/10/1996
|Francia vs. Turquía
|4-0
|Friendlies
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Letonia vs. Armenia — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
- Chipre vs. Montenegro — domingo 15 de noviembre, 08:00 hs
- Finlandia vs. San Marino — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. Albania — domingo 15 de noviembre, 11:00 hs
- España vs. Inglaterra — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Croacia vs. República Checa — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Italia — domingo 15 de noviembre, 13:45 hs
- Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs
- Islandia vs. Luxemburgo — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs
- Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Francia y Turquía se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Francia suma 10 puntos en el torneo.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.