Alineaciones de Inglaterra y Croacia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Inglaterra recibe a Croacia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Inglaterra viene de ganarle 3-0 a República Checa y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Croacia viene de caer 1-2 ante España y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Inglaterra y Croacia
Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford, Jarell Quansah, James Hill, Dan Burn, Lewis Hall, Declan Rice, Jude Bellingham, Elliot Anderson, Rio Ngumoha, Harry Kane, Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.
Croacia (4-3-3): Dominik Livaković, Josip Stanišić, Luka Vušković, Duje Ćaleta-Car, Joško Gvardiol, Petar Sučić, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Igor Matanović, Martin Baturina. DT: Slaven Bilić.
La previa de Inglaterra y Croacia: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 12 de noviembre
- Hora: 13:45 (hora de México)
- Historial: 13 cruces — Inglaterra ganó 8, Croacia ganó 3 y empataron 2
- Último antecedente: 03/10/2026: Croacia 0-7 Inglaterra
- Próximo partido de Inglaterra: vs. España, domingo 15 de noviembre
- Próximo partido de Croacia: vs. República Checa, domingo 15 de noviembre