¿Por qué no juega Pedri en España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026-27?

Conoce el motivo por el cual no estará en el campo de juego uno de los jugadores más importantes de la actualidad.

La selección de España sale al césped del Estadio Riyadh Air Metropolitano para afrontar un choque decisivo frente a Inglaterra por la UEFA Nations League. La gran novedad en la alineación inicial de La Roja pasa por la ausencia de Pedri, habitual conductor del juego colectivo, quien inicia el compromiso desde el banco de suplentes.

Publicidad

El motivo por el que no juega Pedri en España vs. Inglaterra

Lejos de responder a problemas físicos o lesiones de último momento, la marginación del mediocampista del Barcelona obedece exclusivamente a una decisión táctica de Luis de la Fuente. El seleccionador optó por repartir el control de la zona central entre Martín Zubimendi, futbolista del Arsenal, y Fabián Ruiz, figura del PSG, con el claro objetivo de dotar al equipo de mayor fortaleza física y equilibrio defensivo frente a la intensidad británica.

La intención del cuerpo técnico pasa por blindar la medular para evitar las transiciones rápidas de un rival con enorme poderío atlético. En el antecedente previo de esta misma fase disputado en Wembley, el conjunto español sufrió en el retroceso ante la velocidad de los atacantes ingleses, motivo por el cual el entrenador priorizó un doble pivote de mayor despliegue y recuperación antes que la pausa creativa del volante canario.

Con este panorama táctico sobre la mesa, Pedri aguarda su turno entre los relevos como una variante de máxima jerarquía para la segunda mitad. Su ingreso ofrece una carta ideal para adueñarse de la posesión, aportar claridad en los metros finales y manejar los tiempos del partido una vez que el desgaste físico comience a hacer mella en la defensa visitante.

Publicidad

En síntesis